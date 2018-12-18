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Дорогой бензин ударит по еде

Кирилл Каллиников/РИА Новости

экономика [ версия для печати ]
Цены на продукты могут вырасти из-за роста затрат на транспортировку

Подорожание топлива чревато ростом цен на товары повседневного спроса. Об этом в письме на имя премьера Дмитрия Медведева предупредили ретейлеры, поставщики продуктов питания и представители транспортно-логистических компаний. По их словам, сейчас условия обслуживания корпоративных клиентов ужесточают все крупнейшие нефтяники, что в конечном итоге может негативно отразиться на потребителях.

Обращение подписали, в частности, руководители Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), «Руспродсоюза». В нём говорится, что затраты на топливо в среднем занимают не менее 30% в себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков. А из-за ужесточения корпоративных программ в ноябре эти расходы выросли в среднем на 30%. Ассоциации просят главу правительства поручить провести встречу с нефтяными компаниями для обсуждения ситуации и условий сотрудничества.

К вопросу о себестоимости

Работая на высококонкурентном и низкомаржинальном рынке, транспортные компании и не смогут удерживать цены при таком росте себестоимости, что скажется и на розничных ценах на товары, сообщает «Коммерсант». Ранее газета писала со ссылкой на свои источники, что «Газпром нефть» ввела сервисные сборы для корпоративных клиентов, а другие крупные компании сокращают или отменяют скидки по топливным картам. Таким образом, по утверждению издания, они нашли способ скрытно повышать розничные цены на бензин и дизельное топливо на своих заправках в условиях согласованной с правительством заморозки цен. Ситуация осложняется увеличением с 2019 года НДС и отменой льгот к транспортному налогу для плательщиков системы «Платон».

По оценкам некоторых экспертов, доля расходов на автомобильное топливо в себестоимости составляет от 4% до 20%. За счёт роста этих издержек отпускные цены на товары повседневного спроса, в частности, на продовольственные товары, могут вырасти. Впрочем, есть и другие мнения на этот счёт.

gazprom-neft.ru

«Я бы не драматизировал ситуацию. В себестоимости продуктов питания доля бензина не является существенной, и никакого подорожания на 20−30% быть не может по определению», — сказал News.ru председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

По его словам, проблема в том, что нефтяники зажаты госрегулированием на розничном рынке и сейчас пытаются отыграться на нерегулируемом государством рынке транспортно-логистических и торговых компаний. Куда большую угрозу представляет повышение НДС, которое едва ли удастся компенсировать за счёт возросшей стоимости топлива, считает Янин.

В долгосрочной перспективе

«Не думаю, что подорожание произойдёт прямо сейчас, поскольку крупные нефтяные компании заинтересованы продавать топливо на своих заправках. Но в долгосрочной перспективе, по мере ухода с рынка мелких автозаправок, это действительно может привести к неприятным последствиям», — заметил, в свою очередь, в комментарии для News.ru старший научный сотрудник Института экономической политики им Е. Гайдара Сергей Жаворонков.

О том, что повышение стоимости горючего чревато ростом цен на продовольствие, причём под ударом окажутся самые массовые продукты — овощи, молоко, хлеб и мясо птицы, ранее предупреждали представители этих отраслей. Так, по мнению исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, может вырасти стоимость перевозки от производителя до фасовщика и от фасовщика до торговых сетей.

Подорожание бензина и дизельного топлива запускает инфляционные процессы, в итоге по всей цепочке производства, перевозки, хранения, реализации молока может быть довольно заметный накопительный эффект, говорит председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко. В случае роста затрат на транспортировку быстрее всего дорожают товары повседневного спроса, резюмирует эксперт аграрного рынка Леонид Холод.

Напомним, 31 октября правительство и нефтяники согласовали заморозку цен на бензин и дизельное топливо. Соответствующее соглашение сроком действия до 31 марта 2019 года позже подписали «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Русснефть», «Газпром нефть», «Новый поток», «Нефтегазхолдинг», ЛУКОЙЛ, ТАИФ-НК и «Татнефть». Предполагается, что с января 2019-го цены будут плавно индексироваться в рамках годовой инфляции 4−4,6%. Для каждого региона установлена цена на экспорт и импорт относительно небольших оптовых объёмов.


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