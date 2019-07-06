Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) меры по стабилизации ситуации на рынке на Дальнем Востоке. В частности, по его мнению, снизить цены на топливо поможет продажа части запасов Росрезерва на публичных торгах.
По данным главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в резерве есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Кроме того, Аркуша высказал идею продлить действие соглашения нефтяных предприятий с правительством о сдерживании цен на бензин, передаёт
Ранее News.ru писал, что цены на бензин в России за неделю с 24 по 30 июня выросли на 0,1%. Такие данные следуют из опубликованных материалов Росстата.