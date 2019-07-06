https://static.news.ru/photo/77a482cc-9feb-11e9-8e05-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) меры по стабилизации ситуации на рынке на Дальнем Востоке. В частности, по его мнению, снизить цены на топливо поможет продажа части запасов Росрезерва на публичных торгах.

По данным главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в резерве есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.

Кроме того, Аркуша высказал идею продлить действие соглашения нефтяных предприятий с правительством о сдерживании цен на бензин, передаёт Lenta.ru .

Ранее News.ru писал, что цены на бензин в России за неделю с 24 по 30 июня выросли на 0,1%. Такие данные следуют из опубликованных материалов Росстата.