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Топилин прогнозирует рост зарплат в коммерческом секторе

Максим Топилин Сергей Булкин/News.ru

Максим Топилин

экономика [ версия для печати ]

Зарплаты в коммерческом секторе экономики будут расти. В этом уверен глава Минтруда РФ Максим Топилин.

Коммерческий сектор будет компенсировать потери работникам в связи с тем, что уровень инфляции оказался несколько выше прогноза, передаёт корреспондент News.ru слова министра. Топилин полагает, что это естественный процесс.

В бюджетном секторе уже заложен показатель инфляции в 4,3% с 1 октября, сообщил министр в кулуарах проходящего в Москве Гайдаровского форума.

Как писал News.ru, министр труда и социальной защиты ранее заявлял, что в 2019 году зарплаты вошедших и не вошедших в «майские» указы бюджетников будут расти.


#инфляция #минтруд #зарплата #Топилин
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