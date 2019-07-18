https://static.news.ru/photo/7e4cc5e2-a92f-11e9-8658-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Исчерпывающая информация об имуществе и доходах руководящего состава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) будет регулярно публиковаться в свободном доступе. Сведения решено выкладывать на сайте корпорации и передавать в СМИ.

Таким образом, любой желающий сможет узнать о заработке топ-менеджеров предприятия. Такое решение принято в исполнение указа президента Владимира Путина о противодействии коррупции и приказа Минприроды, в котором перечислены должности сотрудников организаций, которые обязаны публично отчитываться о зарплатах.

Сведения о доходах и расходах, представляемые работниками, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на официальных сайтах организаций, и представляются общероссийским средствам массовой информации, — цитирует проект положения РЭО телеканал « 360 ».

В частности, о своих доходах публично должны отчитываться руководитель организации и его заместитель. Помимо них, такие отчёты должны предоставлять главный бухгалтер и руководители филиалов.

Ранее News.ru писал, что у депутата Законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который за 2018 год задекларировал доход в размере трёх копеек, обнаружили скрытый заработок. Как сообщает местная прокуратура, он заработал более 92 тысяч рублей.