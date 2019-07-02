https://static.news.ru/photo/d78ee07c-9c91-11e9-a312-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правительство рекомендовало лишать премий за невыполение майского указа топ-менеджеров государственных компаний.

Среди других подлежащих оценке показателей — отношение инвестиций к денежному потоку и амортизационным начислениям, сообщают « Ведомости ».

Кроме того, поводом для лишения бонусов может стать задержка заработной платы в организации. Ранее основным критерием при начислении премиальных выплат было соотношение долга компании и EBITDA.

Как писал News.ru ранее, Владимир Путин объяснил уровень доходов чиновников и глав госкомпаний тем, что резкое снижение зарплат министрам и другим руководителям привело бы к оттоку квалифицированных кадров. По его словам, лучше двигаться в сторону повышения доходов рядовых работников.