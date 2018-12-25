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Топ-менеджер Сбербанка стал членом правления ВТБ

Олег Смирнов Антон Новодережкин/ТАСС

Олег Смирнов

экономика [ версия для печати ]

Наблюдательный совет ВТБ избрал Олега Смирнова, ранее занимавшего руководящие должности в Сбербанке, членом правления ВТБ.

На новом месте Смирнов будет отвечать за розничный цифровой бизнес, продажи в дистанционных каналах и сети отделений банка, автокредитование, ипотеку, а также за развитие розничного бизнеса в дочерних компаниях.

Олегу Смирнову 43 года. Ранее он возглавлял Сбербанк в Казахстане. В течение последних пяти лет он являлся вице-президентом Сбербанка — председателем правления Московского банка.

News.ru писал о том, что фонд гарантирования вкладов Украины сообщил о ликвидации украинской «дочки» ВТБ, признанной неплатёжеспособной. Решение принято по итогам конкурса по передаче активов и обязательств.


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