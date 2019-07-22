Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин
Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ заместителя председателя правления "Новатэка" Марка Энтони Джетвея. Документ
Топ-менеджер родился 19 июля 1957 года в США, отмечено в указе. Также известно, что Джетвей работает в "Новатэке" более 15 лет.
С 2003 по 2014 годы был главным финансовым директором крупнейшей российской компании по производству природного газа . В августе 2007 года избран членом правления, а с июля 2010 года занимает должность зампреда правления "Новатэка".
Ранее News.ru сообщил, что российский паспорт получил поэт из США Джулиан Генри Лоуэнфельд. Указ о принятии американца в российское гражданство Путин подписал через несколько дней после 220-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина. А Лоуэнфельд известен как один из лучших переводчиков его произведений.