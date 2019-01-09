Топ-5 важных новостей 9 января

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Путин не решил, поедет ли в Давос

Президент России Владимир Путин пока не принял окончательного решения о своём участии в Давосском экономическом форуме.

«Каких-либо решений президентом пока не принималось», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В ноябре прошлого года организаторы форума отказали в участии Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину. Все они были занесены в американский санкционный список. Между тем позднее данный затем запрет был снят.

Российским бумажным деньгам исполнилось 250 лет

Российские бумажные деньги отмечают 250-летний юбилей. Как рассказали в пресс-службе «Гознака», бумажные деньги были учреждены в 1769 году манифестом императрицы Екатерины II.

«Императрица 29 декабря 1768 года (9 января 1769 года по новому стилю) подписала манифест об учреждении „государственных банков для вымена ассигнаций“, положив начало обращению бумажных денег», — отметили в «Гознаке».

Печать денег происходила на Сенатской типографии, а бумагу для первых ассигнаций делали на бумажной мельнице в Красном селе. Позднее производство бумаги и печать денег объединили в Экспедиции заготовления государственных бумаг (ныне — «Гознак»).

В ПФР разъяснили, как будут назначаться пенсии

Для назначения страховой пенсии по старости в 2019 году нужно соблюсти минимальные требования по отработанному стажу и накопленным баллам, напомнили в пресс-службе ПФР. Так, для выхода на пенсию необходимо 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла. Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности — они сохраняются в полном объёме. Кроме того, выплаты остаются в прежних возрастных границах тем, кто имеет льготы по досрочному выходу на пенсию.

Энергетические госкомпании Польши вынуждены покупать уголь в РФ



Польские угольные шахты не могут покрыть спрос. Государственные PGE и Tauron прибегают к покупке сырья из России.

«Не только теплоэнергетика, но и электроэнергетика вынуждена использовать уголь из России», — сообщает издание DGP.

По итогам 2018 года импорт угля в Польшу составил 18−19 млн тонн, при этом более 70% — из России.

Apple и Samsung повысили цены на технику для россиян

Стоимость продукции мировых лидеров по производству техники — компаний Apple и Samsung на территории России выросла в среднем почти на 2%.

Так, цена iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr, Macbook Air, Apple Watch Series 4 выросла на 1,7% по сравнению с декабрем 2018 года, отметили РИА Новости. Например, цена на iPhone Xs выросла до 89,481 тысячи рублей с 87,99 тысячи.

В пресс-службе Samsung рассказал, что с 1 января цены в онлайн-магазине компании на ряд моделей был скорректирован с учётом роста ставки НДС. Например, цена Galaxy Note9 128 Гб увеличилась на 2,1%, до 71,49 тысячи рублей.