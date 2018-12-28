Топ-5 важных новостей 28 декабря

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Банки с базовой лицензией смогут не отчитываться по МСФО

Президент РФ подписал закон, освобождающий банки с базовой лицензией от отчёта по МСФО. Кредитные организации, не образующие группу с другими компаниями, будут освобождены от этой необходимости.

Как следует из документа, закон «О консолидированной финансовой отчётности» не будет распространяться на банки с базовой лицензией при составлении, представлении и раскрытии финансовой отчётности. Эта обязанность сохранится лишь для банков с универсальной лицензией вне групп.

Банки с базовой лицензией ограничены в работе с иностранными юрисдикциями. У них есть лимит по работе с иностранной валютой, а также с зарубежными юридическими и физическими лицами.

Таможня перевыполнила план

По состоянию на 28 декабря 2018 года уплата таможенных платежей обеспечила федеральному бюджету доход более 6 трлн рублей. Прогнозные показатели выполнены на 101,5%.

Платежи от импорта товаров составили 2,932 трлн рублей, или 48,7% от общего объёма перечислений. НДС на ввозимые товары достиг объёма в 2,246 трлн рублей, рост показателя составил 37,3%. Общая вывозная таможенная пошлина обеспечила 49,9% от общего объёма перечислений, составив 3,006 трлн рублей.

СП обнаружила неэффективное управление рынком спиртного

Счётная палата заявила о том, что производство и оборот алкогольной продукции в России регулируются недостаточно эффективно.

Как сообщает ведомство, использование выделенных средств, направленных на контроль за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществляется неэффективно. В ведомстве увидели недостаточное исполнение Росалкогольрегулированием своих функций в сфере реализации государственной программы регулирования алкогольного рынка. Порядка 45% основных расходов службы было потрачено на содержание центрального аппарата и территориальных органов.

Председателем совета директоров РУСАЛа стал Жан-Пьер Тома

Председателем совета директоров РУСАЛа стал независимый директор. О назначении сообщили в пресс-службе компании.

Как следует из заявления РУСАЛа, независимый исполнительный директор компании Жан-Пьер Тома стал председателем совета директоров компании. Решение вступит в силу с 1 января 2019 года.

Тома стал независимым исполнительным директором компании в конце июня. До назначения он был спецпредставителем бывшего президента Франции Николя Саркози по развитию сотрудничества РФ и Франции. Также Тома входил в международный консультативный совет РУСАЛа.

ЦБ начнёт публиковать данные по ценовым ожиданиям предприятий

Банк России будет ежемесячно публиковать данные по ценовым ожиданиям предприятий. Эта информация используется при подготовке решения по ключевой ставке.

Банк России на протяжении 18 лет проводит ежемесячные конъюнктурные опросы предприятий. В опросе участвуют более 11 тыс. организаций в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспортировки и хранения, оптовой и розничной торговли. Мониторинг осуществляется во всех субъектах РФ и охватывает малые, средние и крупные предприятия, в том числе системообразующие.

Центробанк собирает и анализирует эти данные для понимания того, как компании реального сектора оценивают будущие изменения цен, почему они так их оценивают и верят ли они в то, что инфляция стабилизируется вблизи 4%. Динамика ценовых ожиданий предприятий используется Банком России при подготовке решения по ключевой ставке, говорится в сообщении Центробанка.