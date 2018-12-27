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Топ-5 важных новостей 27 декабря

Сергей Киселев/АГН «Москва»

экономика [ версия для печати ]
News.ru собрал события, которые могли пройти мимо вас

Mitsubishi отзывает автомобили

Официальный представитель Mitsubishi на рынке России «MMC Рус» заявил об отзыве 4,95 тыс. кроссоверов Outlander. Причиной стал возможный перегрев минусового кабеля аккумулятора, который мог привести к возгоранию.

Как отмечается, отзыву подлежат автомобили, которые были реализованы с марта по август текущего года. Автолюбители должны как можно скорее предоставить своё транспортное средство в ближайший дилерский центр.

Регионы получат средства на переобучение предпенсионеров

Деньги, необходимые для переобучения предпенсионеров и повышения их квалификации, направят в регионы в начале 2019-го. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.

«Все порядки нами подготовлены в соответствии с вашими поручениями, внесены в правительство», — рассказал Топилин на совещании у премьера Дмитрия Медведева.

Топилин подчеркнул, что в настоящее время идёт взаимодействие с работодателями.

С рублём всё в порядке

Оснований делать заявления о некоторой нестабильности рубля нет, убеждён первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его мнению, в последние дни на курс отечественной валюты оказывали влияние скачки на нефтяных рынках, а также западные санкции.

«Мы создали основу, чтобы минимизировать эти колебания. В 2018 году на курс рубля оказывал влияние выход иностранных инвесторов из наших бумаг. В следующем году оттоков в таких объёмах не будет», — сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Товарооборот между Россией и ЕС растёт

По признанию постпреда РФ при Евросоюзе Владимира Чижова, за три квартала 2018 года товарооборот с ЕС увеличился на 21,5%.

«С начала 2017 года во взаимной торговле России и стран Евросоюза наблюдается тенденция к динамичному росту, закрепившаяся в текущем году», — отметил он в интервью «Известиям».

При этом объём российского экспорта вырос на 29%, а импорт — на 7,4%. 

Компании США не смогут покупать оборудование Huawei и ZTE

Президент США Дональд Трамп планирует в январе подписать указ, согласно которому американские компании ожидает запрет на покупку оборудования у Huawei и ZTE.

По данным Reuters, Минторговли США сможет блокировать сделки с иностранными телекоммуникационными компаниями, представляющими угрозу для нацбезопасности страны. При этом напрямую названия этих крупнейших китайских предприятий в документе значиться не будут.


#Трамп #санкции #рубль #силуанов #автомобиль
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