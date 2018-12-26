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Топ-5 важных новостей 26 декабря

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]
News.ru собрал события, которые вы могли упустить

Страховым примирителем станет выходец из Общероссийского народного фронта

Виктор Климов займёт пост финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования (страхового омбудсмена) 9 января 2019 года, сообщают в Центробанке. Климов с 31 мая будет разрешать только споры по ОСАГО, а с 27 ноября 2019-го — по всем остальным видам страхования. В полную мощность институт финансовых уполномоченных заработает с 2021-го, когда начнёт разбирать споры с банками, ломбардами, НПФ и кредитно-потребительскими кооперативами.

До этого Климов несколько лет руководил проектом ОНФ «За права заёмщиков».

Россияне перестают доверять друг другу деньги

Объём Р2Р-кредитования (краудлендинга) сократился на треть по итогам девяти месяцев уходящего года, подсчитали в Центробанке. Снижение произошло со 149,7 млн до 104 млн рублей. Такая динамика отражает, по мнению экспертов ЦБ, низкую привлекательность этого сегмента финрынка для инвесторов, в том числе из-за высоких рисков неплатежей заёмщиков-физлиц.

Ипотека подорожает из-за платёжных «каникул»

Ставки по кредитам на покупку жилья могут вырасти, если в России заработает закон об «ипотечных каникулах», предупреждает предправления банка «ФК Открытие», экс-министр финансов Михаил Задорнов. Закон, рассуждает финансист, будет, по сути, навязывать банкам определённые условия игры, из-за этого кредитные организации могут перекладывать свои издержки из-за отдельных клиентов на всех заёмщиков.

«Ничего хорошего для большинства людей это не обещает», — резюмирует Задорнов.

Свободных денег у банков будет больше

Структурный профицит ликвидности банковской системы (по сути — свободные деньги) составит по итогам 2018 года 2–2,3 трлн рублей, прогнозируют в ЦБ. Ранее там ожидали более скромных показателей. Поводом к пересмотру оценок стало снижение прогноза дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в 2018 году, поясняют в регуляторе.

Однако в целом профицит ликвидности сокращается — с рекордных 4,5 трлн рублей в мае этого года до 2,7 трлн по итогам ноября.

Интерес россиян к зарубежной недвижимости вырос более чем в полтора раза

Сограждане на 70% за полтора года увеличили спрос и покупки жилья за границей, подсчитали в Финансовом университете при правительстве. Самые популярные страны у россиян для покупки недвижимости — это Болгария, Германия, Чехия, Турция, Кипр и Черногория.

Взрывной рост интереса к жилью за границей «свидетельствует о желании обезопасить свои накопления, вложив их в зарубежную недвижимость», рассуждают эксперты Финуниверситета.


#деньги #недвижимость #ипотека #страховые
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