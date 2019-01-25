Топ-5 важных новостей 25 января

https://news.ru/storage/news/ad1795cdb800acaff33a0a3c544f8f4a/a99abe36-f790-4243-bd52-aa41d6fa3d5a_850.jpg Mark Cator/Impact Photos/Global Look Press

News.ru собрал события, которые вы могли упустить

Сенатор Менендес призвал немедленно принять новые санкции против РФ

Сенатор-демократ Роберт Менендес направил письмо госсекретарю США Майку Помпео с призывом немедленного принятия второго пакета санкций против Москвы из-за инцидента в Солсбери.

«Я обеспокоен тем, что Госдеп США не ввёл второй пакет санкций против РФ, которые предусмотрены законом», — заявил Менендес.

По его словам, госсекретарь должен гарантировать, что санкционный режим не будет подорван. В пример он поставил ЕС, который в начале недели ввёл антироссийские санкции в рамках нового режима по химоружию.

Для индексации соцвыплат потребуется почти 26 млрд рублей

Общий объём финансирования, который необходим для индексации социальных выплат, составит порядка 25,9 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В частности, средства федерального бюджета составят 22,1 млрд рублей, Фонда социального страхования — 3,4 млрд, Пенсионного фонда — 0,4 млрд.

«Социальные выплаты индексируются один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год», — сказала Голикова.

Индекс потребительских цен в декабре 2018 года к декабрю 2017 года составил 104,3%, говорится в информации Росстата. Исходя этого значения был определён коэффициент индексации в размере 1,043.

В 2022 году в Москве могут появиться беспилотные такси

Беспилотные такси в Москве могут появиться в ближайшие три-семь лет, причём в этом вопросе многое зависит не только от технологического прогресса и успешности испытаний, но и от качества дорожной разметки. Об этом РИА Новости рассказал операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский в кулуарах Всемирного экономического форума.

У «Яндекса» есть разрешения на тестирование собственных беспилотных автомобилей в России, США и Израиле. В ноябре премьер РФ Дмитрий Медведев сообщал, что подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. А вице-премьер РФ Максим Акимов пояснял, что в рамках эксперимента на дороги выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей.

Москва модернизирует железные дороги Кубы

Россия поможет Кубе в модернизации железнодорожной сети, проект оценивается в 2 млрд евро, рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

«Мы хорошо продвинулись по реализации выгодного обеим сторонам проекта по модернизации железнодорожной сети Кубы. Стоимость этого проекта почти 2 млрд евро. 7 лет. Он будет иметь ключевое значение для экономики Кубы», — заявил Борисов по итогам встречи в Москве с коллегой из Кубы Рикардо Кабрисасом.

Россия вновь стала лидером по поставкам нефти в Китай

РФ в декабре снова стала крупнейшим поставщиком углеводородов в КНР, заняв лидирующую позицию в этой сфере по итогам года, сообщает Reuters.

Импорт нефти из России в Китай в декабре достиг 7,04 млн тонн, что на 40% выше, чем в 2017 году.

По итогам 2018 года российский импорт в Поднебесную увеличился до 71,49 млн тонн, что практически на 20% выше, чем в 2017-м.

Второе место у Саудовской Аравии — 6,97 млн тонн нефти в декабре и 56,73 млн тонн за год.