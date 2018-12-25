Топ-5 важных новостей 25 декабря

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Американский бизнес не сокращал присутствие в России

Компании из США в текущем году не сокращали своего присутствия в РФ. Об этом РИА Новости сообщил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

«Были только fake news на тему того, что одна из крупнейших международных IT-компаний уходит из России, — сказал он. — Я не вижу, чтобы кто-то ушёл, и чтобы кто-то сократил сильно своё присутствие».

Бизнес старается поддерживать уровень присутствия в РФ, подчеркнул собеседник.

Минфин планирует внешние займы в евро и юанях

Российский Минфин рассматривает возможность проведения сделок по внешним займам в 2019 году во внедолларовом эквиваленте, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Будем выходить на рынок облигаций в недолларовом эквиваленте. В евро, возможно, и в юанях будем привлекать», — отметил глава финансового ведомства.

При этом, по его словам, займы в евро могут быть больше больше, чем в 2018-м.

Русал переедет в Красноярск, но не сейчас

Американские санкции не смогли повлиять на планы по переезду центрального офиса РУСАЛа в Красноярск, однако сроки могут немного поменяться, рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Речь идёт буквально о двух-трёх, может, шести месяцах», — заявил Усс, добавив, что рассчитывает на снятие санкций с компании в январе.

Ранее планировалось, что до конца 2018-го РУСАЛ переведёт в Красноярск половину штата центрального офиса.

Экс-глава оргкомитета ЧМ-2018 назначен зампредом ВЭБа

Бывший глава оргкомитета Чемпионата мира по футболу Алексей Сорокин стал заместителем председателя ВЭБа. Он будет курировать блок «Экономика и комплексное развитие городов. Город. РФ».

Сорокин осуществлял подготовку и проведение ЧМ-2018, с мая возглавил оргкомитет «Россия-2020» по подготовке Чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Ожидается рост продаж автомобилей



По итогам года рост продаж автомобилей в РФ может составить порядка 14%. Кроме того, производство легковых авто также существенно увеличится.

«Автопром у нас в этом году и рынок подросли — около 14%. По результатам декабря эта цифра примерно так и сохранится», — заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, из-за роста продаж вполне обоснованным выглядит снижение уровня господдержки автопрома.