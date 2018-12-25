USD  68.4073 EUR  77.8886
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin3,798.32 $
МОСКВА-10°C18:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Топ-5 важных новостей 25 декабря

vk.com/ucrusal

экономика [ версия для печати ]
News.ru собрал события, которые могли пройти мимо вас

Американский бизнес не сокращал присутствие в России

Компании из США в текущем году не сокращали своего присутствия в РФ. Об этом РИА Новости сообщил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

«Были только fake news на тему того, что одна из крупнейших международных IT-компаний уходит из России, — сказал он. — Я не вижу, чтобы кто-то ушёл, и чтобы кто-то сократил сильно своё присутствие».

Бизнес старается поддерживать уровень присутствия в РФ, подчеркнул собеседник.

Минфин планирует внешние займы в евро и юанях

Российский Минфин рассматривает возможность проведения сделок по внешним займам в 2019 году во внедолларовом эквиваленте, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Будем выходить на рынок облигаций в недолларовом эквиваленте. В евро, возможно, и в юанях будем привлекать», — отметил глава финансового ведомства.

При этом, по его словам, займы в евро могут быть больше больше, чем в 2018-м.

Русал переедет в Красноярск, но не сейчас

Американские санкции не смогли повлиять на планы по переезду центрального офиса РУСАЛа в Красноярск, однако сроки могут немного поменяться, рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Речь идёт буквально о двух-трёх, может, шести месяцах», — заявил Усс, добавив, что рассчитывает на снятие санкций с компании в январе.

Ранее планировалось, что до конца 2018-го РУСАЛ переведёт в Красноярск половину штата центрального офиса.

Экс-глава оргкомитета ЧМ-2018 назначен зампредом ВЭБа

Бывший глава оргкомитета Чемпионата мира по футболу Алексей Сорокин стал заместителем председателя ВЭБа. Он будет курировать блок «Экономика и комплексное развитие городов. Город. РФ».

Сорокин осуществлял подготовку и проведение ЧМ-2018, с мая возглавил оргкомитет «Россия-2020» по подготовке Чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Ожидается рост продаж автомобилей

По итогам года рост продаж автомобилей в РФ может составить порядка 14%. Кроме того, производство легковых авто также существенно увеличится.

«Автопром у нас в этом году и рынок подросли — около 14%. По результатам декабря эта цифра примерно так и сохранится», — заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, из-за роста продаж вполне обоснованным выглядит снижение уровня господдержки автопрома.


#инвестиции #русал #МАНТУРОВ #займы
самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй

читайте также
экономика 16:52, 25 декабря 2018
Минфин предложит ОФЗ одного выпуска на 7,29 млрд рублей
технологии 12:51, 25 декабря 2018
Автомобили Aurus могут собирать в ОАЭ
экономика 05:16, 25 декабря 2018
Набиуллина назвала методы борьбы с санкциями
экономика 22:28, 19 декабря 2018
Снятие санкций с РУСАЛа укрепило рубль
Лента новостей
спорт 18:03
Резцова отказала Шипулину в величии Фуркада
политика 18:01
Кремль ответил на вопрос о письме сына Каддафи Путину
экономика 18:00
Почти четыре сотни Lexus отзовут в России
новый год 18:00
Путин исполнил четвёртую детскую мечту
в мире 17:55
Адвокат Бутиной надеется увидеть её на свободе в феврале
Другие новости
экономика 18:00
Почти четыре сотни Lexus отзовут в России
экономика 16:52
Минфин предложит ОФЗ одного выпуска на 7,29 млрд рублей
экономика 16:46
Новак пообещал скорую стабилизацию нефтяного рынка
экономика 16:45
Сбербанк оценил расходы россиян по картам
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top