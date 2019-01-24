Топ-5 важных новостей 24 января

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News.ru собрал события, которые могли пройти мимо вас

Глобальный суперцикл экономики завершился

Он длился последние 30 лет и принёс «существенный позитивный элемент добавленной стоимости к мировой экономике», считает министр экономического развития России Максим Орешкин. Однако, убеждён чиновник, эта добавленная стоимость была распределена неравномерно среди стран, даже внутри отдельных государств. На этом фоне в мире нарастает тенденция деглобализации и национализма, сетует глава МЭР.

Трендовая инфляция в России повысилась до 5,4%

Таковы оценки Центробанком ситуации с ростом цен в декабре. В ноябре трендовая инфляция равнялась 5,2%. Ускорение, хоть и скромное, трендовой инфляции говорит о том, что удорожание товаров и услуг, которое происходит сейчас в России, обусловлено временными факторами и будет временным, убеждены в ЦБ.

«К концу 2018 года инфляционное давление среди наиболее устойчивых компонентов ИПЦ (индекса потребительских цен) сформировалось на уровне, близком к 4%», — отмечают в регуляторе.

Там прогнозируют, что инфляция в этом году может ускориться до 5,5−6%, а в следующем вернётся к целевому ориентиру в 4%.

Россия вложила в Венесуэлу свыше $4,1 млрд

Львиная доля этих инвестиций ($3,5 млрд) приходится на вложения компании «Роснефть», говорится в материалах Минэкономразвития, на которые ссылается ТАСС. Ещё $300 млн долларов составляют проекты Газпромбанка («Лагунильяс Тьерра» и «Бачакеро Тьерра»), а проект «КамАЗа» по сборке автобусов оценивается в $22 млн.

В Газпромбанке эту информацию опровергают: банк в настоящее время не реализует инвестиционные проекты в Венесуэле, уверяет представитель кредитной организации. Финансово-экономические риски для бизнеса в связи с последними событиями в Венесуэле расцениваются Газпромбанком как минимальные, добавляет он.

ВТБ не хотят отдавать в частные руки

Правительство сейчас не рассматривает вопрос о приватизации части пакета акций ВТБ, рассказывает в Давосе президент, предправления госбанка Андрей Костин. Причина — продажа ВТБ в частные руки сопряжена с санкционными угрозами и запретами, поясняет финансист.

«Это, конечно, большой сдерживающий фактор… И правительство такой вопрос не ставит сегодня по ВТБ», — отмечает Костин.

Автокредиты бьют рекорды

Средняя сумма займа на покупку транспорта подскочила на 82,3 тыс. рублей в декабре прошлого года, или на 11,3%. В итоге сейчас средний автокредит составляет рекордные 810,3 тыс. рублей, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый быстрый рост размера автокредита был в Ярославской (плюс 23,3% в декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го была). На втором месте Тюменская область — плюс 20,9%; Тверская область попала на третью строчку по силе динамики размера автокредита — плюс 19,9%. Москва, где средняя сумма автокредита выросла на 17,8%, попала на четвёртое место по темпам увеличения суммы. Но заняла первую позицию по максимальной ссуде на покупку авто — 1 млн 169,3 тыс. рублей.