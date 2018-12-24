Топ-5 важных новостей 24 декабря

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News.ru собрал события, которые могли пройти мимо вас

Коррупция и взяточничество продолжают расти в России

Количество выявляемых коррупционных преступлений увеличивается, рассказывает представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной. Рост за год составил 2,3%. В январе-ноябре 2018-го в ГП зарегистрировали почти 29 тысяч преступлений, связанных с коррупцией и взяточничеством.

Начало 2019-го будет самым сложном периодом следующего года

Уже в скором будущем сложится непростая ситуация в российской экономике: замедление темпов роста мировой экономики, волатильность на сырьевых рынках, снижение спроса на российскую экспортную продукцию. А в России грядёт повышение НДС, да и политика ЦБ по сдерживанию возможных рисков усиления инфляционного давления может сдерживать динамику отечественного ВВП, прогнозирует министр экономического развития Максим Орешкин.

Каждый третий россиянин считает 2018 год неудачным для себя

Уходящий год оказался неудачным, признают 31% россиян, которых опросили в «Левада-Центре». 38% человек сетуют, что год оказался тяжелее, чем прошлый, для них и их семей. А 45% респондентов при этом считают 2018 год более трудным для страны в целом по сравнению с 2017-м.

Упрощённый перевод пенсионных накоплений россиян переносится на несколько месяцев

Правительство решило не принимать новые правила перевода пенсионных накоплений граждан через Единый портал госуслуг (ЕПГУ), то есть через электронную подпись, сообщает газета «Коммерсант». Против внедрения новых способов выступили в ФСБ. Такая позиция находится не в технической, а в политической плоскости. Власти снова будут обсуждать вопрос о переводе пенснакоплений через Госуслуги через три месяца.

Законопроект о «привязке» полиса ОСАГО к водителю внесли в Думу

Суть документа в том, чтобы полисы автогражданки действовали для любого транспортного средства (ТС) определённой категории, которым владеет гражданин. Как писал ранее News.ru, эта новелла означает, что у автолюбителей появится обязанность страховать свою ответственность, а не автомобиль, как сейчас.