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Топ-5 важных новостей 23 января

Roscosmos/via Globallookpress.com

экономика [ версия для печати ]
News.ru собрал события, которые вы могли упустить

Потенциал снижения ипотечной ставки исчерпан

Будущее снижение ставки по ипотечным кредитам маловероятно из-за отсутствия должного потенциала. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

По его словам, ипотека — основной инструмент приобретения жилья населением РФ.

«Снижение ставок за два года до 9,5% было самым масштабным за всю историю. С учётом ситуации на финансовом рынке, потенциал снижения ставок в краткосрочной перспективе исчерпан», — заявил министр.

Ущерб от кибератак в 2022 году может достигнуть $8–10 трлн 

Мировая экономика рискует потерять от деятельности хакеров в 2022 году порядка $8–10 трлн. Такую оценку дал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Мы прогнозируем тенденцию на последующий рост. В России мы прогнозировали потери в размере 1,3 трлн рублей по итогам 2018 года», — отметил Кузнецов в Давосе.

Как поясняли в Банке России, число целевых атак хакеров на российские кредитные организации за первое полугодие 2018-го возросло в 1,8 раза, до 72. За первые восемь месяцев прошлого года было проведено 20 успешных целевых атак, в результате финучреждения потеряли 76,5 млн рублей.

Часть выделенных Роскосмосу бюджетных средств не израсходована

Роскосмос в прошлом году не использовал порядка 16% выделенных бюджетных средств. Эти данные привёл премьер Дмитрий Медведев.

«С этим есть серьёзные проблемы. В прошлом году Роскосмос часть бюджетных инвестиций просто не использовал», — заявил глава правительства.

Он подчеркнул, что подобная ситуация имеет в том числе и объективные причины. Но в любом случае это недозагруженные предприятия и не выполненные научные работы, подчеркнул премьер.

Авиадебоширов могут обязать отвечать имуществом за сорванный рейс

Сенатор Франц Клинцевич предложил обязать людей, устраивающих дебоши в самолётах в России, отвечать всем своим имуществом за причинённый авиакомпании и пассажирам ущерб.

«Единственный способ не допустить таких случае в будущем — заставить таких хулиганов отвечать всем своим имуществом за сорванный рейс, за проблемы, причинённые другим пассажирам. Пусть продаёт квартиру, машину, всё, что у него есть», — сказал Клинцевич РИА Новости.

По его мнению, зачастую хулиганские выходки происходят на почве того, что кто-либо из пассажиров «перепил лишнего».

Москва направила Сирии предложения о помощи в геологоразведке

Российская сторона направила правительству Сирии предложения по взаимодействию в геологоразведке и налаживанию работы по добыче сырья, рассказал РИА Новости директор департамента международного сотрудничества Минприроды и экологии РФ Нуритдин Инамов.

Он уточнил, что Москва взаимодействует с Дамаском в природоохранной и природоресурсной сферах, что будет способствовать скорейшему восстановлению экономики Сирии. Одно из таких направлений — разработка минерально-сырьевых ресурсов.

«Мы направили предложения, ждём от них встречных. У нас действуют двусторонние соглашения, наши геологи готовы оказать содействие в том, чтобы проводить геологоразведку, систематизировать имеющуюся геологическую информацию и налаживать работу по добыче сырья», — сказал Инамов. 


#сирия #россия #хакеры #рейс #бюджет #роскосмос #ипотека
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