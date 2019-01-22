Топ-5 важных новостей 22 января

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News.ru собрал события, которые могли пройти мимо вас

Депутаты приняли законопроект о праве искать у чиновников зарубежные вклады

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому Генпрокуратура сможет проверять сведения о наличии у отечественных чиновников депозитов и прочих сбережений в зарубежных банках.

Ведомство получает право отправлять запрос в ЦБ РФ. Регулятор, со своей стороны, обращается к своим иностранным коллегам с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии соответствующих счетов.

Кроме того, поправками предлагается возложить на Генпрокуратуру функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных стран при проведении соответствующих проверок.

Дворкович поделился «рецептом» эффективного сдерживания цен на бензин

Внутренние цены на топливо в РФ можно эффективно сдерживать налоговым регулированием. При этом административные меры не потребуются, заявил РИА Новости председатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер Аркадий Дворкович.

Он считает допустимым привязать уровень акцизов к мировой стоимости нефти.

«В более долгосрочной перспективе было бы эффективно отрегулировать цены бензина налоговой политикой. Мы выступали за гибкую систему акцизов, когда они бы реагировали на ценовую конъюнктуру, мировые цены на нефть, но Минфин возражал», — пояснил Дворкович.

Костин рассказал о плане «Б»

У России есть план действий на случай введения новых санкций со стороны США. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью Bloomberg TV.

«Пессимистичный сценарий всегда плохой, у нас во всяком случае есть план на этот счёт, как мы будем продолжать действовать», — заявил банкир.

По его словам, за последние пять лет стало очевидно, что экономика страны справляется с санкциями.

ПФР увеличил пенсионные накопления россиян на 7,2 млрд рублей

Полученный Пенсионным фондом России доход от размещения средств пенсионных накоплений по итогам 2018 года составил 7,2 млрд рублей (7,44% годовых).

Как рассказали в пресс-службе ПФР, основная часть суммы была обеспечена за счёт доходов от размещения резерва по обязательному пенсионному страхованию. Речь идёт о 7,06 млрд рублей. При этом доходы от размещения страховых взносов равнялись 0,14 млрд рублей.

РЖД не будут продавать невозвратные билеты в плацкарт

В рамках нынешнего законодательства нельзя реализовать идею продажи невозвратных билетов в плацкартные вагоны, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД). В настоящее время у железнодорожников есть право продавать билеты по невозвратным тарифам исключительно в нерегулируемом сегменте (купе, СВ и люкс).

«Инициатива потребует внесения изменений как в законодательные, так и подзаконные акты РФ», — отметили в ФПК.