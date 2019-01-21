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Топ-5 важных новостей 21 января

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]
News.ru собрал события, которые вы могли упустить

В программе обеспечения жильём молодых семей нашли проблемы

В Счётной палате считают, что поставленные перед госпрограммой «Обеспечение жильём молодых семей» задачи могут быть не достигнуты из-за недостаточного финансирования.

Как пояснили в ведомстве, по итогам реализации подпрограммы в 2015 — 2020 годах предполагалось выдать 157 тысячам молодых семей свидетельства на получение соцвыплаты для приобретения жилья. Но в течение трёх лет объём финансирования подпрограммы был уменьшен почти на 20%, до 29 млрд рублей, а целевые показатели — почти на 40%, до 98,5 тысячи семей.

Между тем потребность в средствах федерального бюджета на эту госпрограмму значительно превышает объём финансирования.

Определена стоимость установки газоанализаторов в РФ

Установка газоанализаторов в квартирах россиян может обойтись государству в 300 млрд рублей. Такие подсчёты привёл министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что установка системы контроля на все многоквартирные дома, оснащённые газовым оборудованием, обойдётся в 131 млрд рублей. Если же речь идёт о поквартирной установке, то необходимо около 300 млрд рублей.

«Надо определиться с источниками финансирования», — сообщил Якушев в интервью телеканалу «Россия 24».

Спроса на противопростудные препараты после крещенский купаний нет

Российские аптеки не фиксируют роста спроса на противопростудные препараты после крещенских купаний, сообщила РИА Новости исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

«Те, кто окунается в прорубь, люди уже подготовленные — кто духом, кто телом. Нет ажиотажа. Тут, может, скорее вопрос к станциям скорой помощи, если кому-то стало плохо», — заявила она.

Рост кредитования угрожает доходам населения

Темпы роста потребкредитования ускорили инфляцию и теперь угрожают доходам россиян. Об этом сообщает Минэкономразвития в обзоре «Картина инфляции» за январь.

Инфляции в стране ускорилась в прошлом году до 4,3% (2,5% — в 2017-м).

При этом портфель розничных кредитов увеличился на 1,4 трлн рублей. Эксперты высказывают опасения, что на динамику доходов оказывают негативное влияние растущие процентные платежи.

Также темпы роста потребительского кредитования являются источником рисков для экономической динамики в ближайшие годы, считают в МЭР.

Одобрен проект реконструкции Северо-Крымского канала

Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по итогам проведения технологического и ценового аудита инвестиционного проекта строительства и реконструкции Северо-Крымского канала.

В Главгосэкспертизе отметили, что ввод в эксплуатацию новых объектов позволит снять инфраструктурные ограничения и улучшить водоснабжение региона, а также обеспечить технической водой различные предприятия.

Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2022 года».


#кредиты #крым #жилье #аптеки #крещение
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