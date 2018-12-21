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Топ-5 важных новостей 21 декабря

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]
News.ru собрал события, которые вы могли упустить

ЦБ сократит объём покупок валюты для Минфина из-за падения цен на нефть

Стабилизация ситуации на финансовом рынке России позволяет Центробанку возобновить валютные интервенции в рамках бюджетного правила. Тем не менее в связи со снижением нефтяных котировок объёмы покупок будут ниже, чем до введения моратория, следует из материалов ЦБ.

Покупки валюты для Минфина были приостановлены регулятором в середине сентября до конца 2018 года в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках. Конвертация предназначенных для таких покупок средств проводилась путём покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у ЦБ без совершения им эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке.

В то же время нефтяные котировки в ходе торгов 21 декабря продолжают снижаться, в ходе торгов были обновлены минимумы начала сентября 2017 года.

План модернизации генерации в труднодоступных регионах представят до 4 марта

Профильные министерства до 4 марта 2019 года разработают план мероприятий по модернизации неэффективной дизельной, мазутной и угольной генерации в изолированных и труднодоступных регионах. Такое поручение ведомствам дал вице-премьер Дмитрий Козак.

Как следует из сообщения на сайте правительства, Минэнерго, Минвостокразвития, Минэкономразвития и ФАС совместно с заинтересованными регионами РФ и отраслевыми организациями должны представить проект плана мероприятий по обеспечению модернизации неэффективной генерации в труднодоступных и изолированных регионах.

Финансирование планируется привлекать преимущественно из внебюджетных источников. В рамках плана будет сформирован перечень генерирующих объектов, имеющих потенциал модернизации на основе технологий возобновляемых источников энергии, и осуществлено раскрытие информации об основных технико-экономических параметрах и энергетической эффективности генерирующих объектов.

РФПИ и Saudi Aramco интересуются проектом «Арктик СПГ-2»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Saudi Aramco проявляют интерес к участию в проекте «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает источник, знакомый с ходом переговоров.

По его словам, никаких решений пока не принято, сообщает агентство РИА Новости.

Представитель РФПИ комментировать информацию не стал.

Как ранее писал News.ru, Саудовская Аравия готова инвестировать около $5 млрд в проект «Арктик СПГ-2». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказывал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в конце октября.

Единая цифровая валюта в ЕАЭС может появиться в 2020–2021 годах

Страны ЕАЭС уже в 2020–2021 годах могут создать единую цифровую валюту. Об этом журналистам рассказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

По его словам, к такому решению государства — участницы ЕАЭС подталкивает сакционное давление.

«Это хорошая идея, как я уже говорил. Поскольку у нас пять членов в ЕАЭС, соответственно, переговоры с ними займут весь 2019 год, и, наверное, ввод в 2020–2021 году», — сказал Моисеев.

Как ожидается, в случае успешной реализации этой идеи в клиринговых операциях между странами ЕАЭС удастся отказаться от доллара США.

Субсидирование авиамаршрутов в 2019 году обойдётся в 4 млрд рублей

Список субсидируемых авиамаршрутов был утверждён Росавиацией. На эти цели будет потрачено около 4 млрд рублей из бюджета, следует из сообщения ведомства.

Согласно опубликованным материалам, с 1 января по 31 декабря 2019 года будет осуществляться субсидирование воздушных перевозок на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград и обратно. Субсидии авиакомпаниям из федерального бюджета составят 3,811 млрд рублей.

Осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу будут 10 компаний: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Алроса», «Сибирь», «Азимут», «Якутия», «НордСтар», «Нордавиа», «ЮТэйр», «ИрАэро». Сейчас завершается процесс заключения договоров между Росавиацией и авиаперевозчиками.


#МИНФИН #ДмитрийКозак #спг #авиаперелеты #РФПИ #ЕАЭС
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