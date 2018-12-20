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Топ-5 важных новостей 20 декабря

АГН «Москва»

экономика [ версия для печати ]
News.ru собрал события, которые могли пройти мимо вас

Штраф за неоплату парковки в столице может вырасти вдвое

Размер штрафа может достигнуть 5 тыс. рублей, говорится в проекте поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Нынешний размер штрафа «не соответствует степени общественной опасности деяния» (неоплаты парковки), убеждены авторы новеллы.

Путин обещает обеспечить стабильность рубля

Это нужно, чтобы российская валюта смогла стать резервной на региональном уровне.

«[Нужно] сократить волатильность. Курс [рубля] должен быть стабильным, и в целом нам удаётся это сделать в последнее время. Это связано с деятельностью ЦБ, это связано с деятельностью правительства РФ. Как вы видите, он стабилен. Он даже несколько оторвался уже от колебаний цен на энергоносители и на нефть», — рассказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Банки продолжают повышать ставки по вкладам

Как минимум три банка увеличили с 20 декабря доходность депозитов населения. Два из них из топ-20. В частности, Промсвязьбанк поднял ставки по трём вкладам в рублях, Райффайзенбанк увеличил доходность двух вкладов, а ФорБанк (233-е место по активам) — по четырём вкладам.

В ЦБ предупреждают о рисках кредитного бума

Зачатки будущих проблем у банков в периоды кредитного бума создаются раньше, чем бум достигает пика, убеждены аналитики Центробанка. Из-за этого, рассуждают эксперты, по мере развития бума всё меньшие факторы могут стать тригером существенных кредитных рисков.

Россияне продолжают забирать деньги из банков

Отток вкладов населения из банков продолжается, убеждены в ВШЭ. В октябре 2018 года объём депозитов в частных кредитных организациях просел на 2,3%, а с начала этого года — на 3,3%, подсчитали эксперты «Вышки».

Однако вклады россиян в госбанках растут. В октябре рост составил 2%, а с начала года — 10,7%.


#экономика #новости
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