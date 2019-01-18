Топ-5 важных новостей 18 января

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News.ru собрал события, которые могли пройти мимо вас

МЧС существенно увеличит количество проверок на объектах бизнеса

Число проверок на объектах бизнеса будет увеличено со стороны МЧС на 80%. Об этом рассказал главный госинспектор по пожарному надзору — директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

«Количество проверок увеличим. У нас прошёл период надзорных каникул, и в 2019 году под проверки попало огромное количество объектов с массовым пребыванием людей. Это торговые центры, здания общественного назначения. В принципе, на 80% количество проверок мы увеличим», — заявил он в ходе пресс-конференции.

Еникеев подчеркнул, что ведомство хотело бы, чтобы предприниматели видели в пожарном инспекторе союзника.

Для перевозки зерна из Сибири введут льготные тарифы

Минсельхоз России выступает с идеей ввести льготные тарифы для железнодорожных перевозок зерна из Сибири. Это будет сделано для коррекции цен на внутреннем рынке, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев.

«Мы планируем организовать льготные тарифы на перевозку зерна, которое сосредоточено в Сибирском федеральном округе, где внутренняя цена на 3-4 тысячи рублей ниже, чем в европейской части РФ», — передаёт слова Патрушева РИА Новости.

Железнодорожное движение в Крым запустят раньше срока



Поезда поедут по Крымскому мосту на полуостров раньше запланированного срока, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих.

«Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить проведение работ там, где это возможно. Если условия будут позволять — мы попробуем это сделать», — отметил министр.

К настоящему времени уложено 11 км из 38 км рельсошпальной решётки по мосту.

Германия продолжит закупать российский газ после 2050 года

У ФРГ нет планов по приостановке закупки газа из России после 2050 года. К этому времени страна планирует прекратить выработку электричества из ископаемых источников энергии.

«Запрета на поставку точно не будет, так как химическая промышленность требует поставок природного газа. Но прекратится та часть российского экспорта газа, которая идёт на выработку электроэнергии. Сегодня она составляет примерно четверть», — пояснил первый секретарь департамента экономики и науки посольства ФРГ в России Маттиас Денер.

Он сообщил, что, согласно ожиданиям, импорт российского газа к 2040 году возрастёт до 40%, а потом снова снизится.

Каким пассажирам РЖД выгодно покупать невозвратный билет



Покупать невозвратный билет выгоднее всего тем пассажирам, которые считают более низкую цену главным приоритетом и путешествуют без маленьких детей. Такие данные следуют из разъяснений «Федеральной пассажирской компании», сообщили РИА Новости.

ФПК начнёт продавать первые невозвратные билеты с 20 января 2019 года на поезда отправлением с 19 апреля.

«Покупать билеты по невозвратному тарифу стоит, если вы на 100% уверены в своих планах и для вас — чем дешевле, тем лучше», — говорится в материалах ФПК.