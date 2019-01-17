Топ-5 важных новостей 17 января

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News.ru собрал события, которые вы могли упустить

Кадровые перестановки в АКРА

Бывшего генерального директора Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерину Трофимову сменит на посту главы агентства Игорь Зелезецкий. Последние три года он трудился в АКРА в должности управляющего директора группы структурированного финансирования.

По информации источников News.ru, уход Трофимовой из АКРА связан с досрочным прекращением с ней трудовых отношений.

Группа ВТБ купила 63% акций системы мониторинга СМИ и соцсетей «Медиалогия»

Покупателем стала компания «ВТБ Капитал Финанс», которая ведёт корпоративно-инвестиционный бизнес группы.

В ВТБ рассчитывают заработать на продаже «Медиалогии» через несколько лет, следует из слов первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Юрия Соловьева. Стандартный горизонт инвестирования ВТБ в активы (в том числе, непрофильные) составляет около трех лет, рассказывает банкир, и в кредитно-финансовом учреждении ожидают, что за это время актив существенно увеличит свои операционные показатели.

Российский «Мир» потеснил Visa и MasterCard

Доля отечественного «пластика» по объёму оборотов операций выросла за год до 25,4%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Мультикарты» (входит в группу ВТБ). По количеству операций на «Мире» доля российской платёжной системы выросла ещё значительнее — до 30%. Сейчас в РФ уже более 50 млн карт на базе отечественной системы.

Доля бедных в РФ снизится до 6,6% в 2024-м

Это предусмотрено планом Минтруда по сокращению бедности в России. Сейчас количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума составляет 13,2%.

Для того, чтобы добиться своей цели, ведомство с этого года запускает пилотный проект в восьми регионах (Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморье, Нижегородской, Ивановской, Липецкой, Томской и Новгородской областях), который позволит властям понять причины бедности россиян. После этого в Минтруде, по словам Максима Топилина, разработают «универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности».

Ужесточение политики ЦБ помогает экономике России

В этом убеждены в самом регуляторе, следует из слов директора департамента исследований и прогнозирования Центробанка Александра Морозова.

«И сентябрьское, и декабрьское решения Банка России способствовали путём снижения рисков финансовой стабильности … Стабилизации ситуации на финансовых рынках и, соответственно, сыграли в плюс для экономики в целом», — рассказывает Морозов.

ЦБ в сентябре и декабре 2018 повышал ключевую ставку. Сначала (осенью) до 7,5%, а зимой — до 7,75% годовых.