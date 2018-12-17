Топ-5 важных новостей 17 декабря

https://news.ru/storage/news/8401258dae393da901afaa9f47a45a3a/21e8e71d-010a-4e34-9d5d-18829003eddb_850.jpg Jan Woitas/DPA/TASS

News.ru собрал важные события, которые вы могли упустить

Российский бизнес останется в Иране вопреки санкциям США

Россия и её бизнес не намерены уходить из Ирана под влиянием санкций США. С таким заявлением выступил постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов.

По его словам, сейчас из Ирана бегут крупные западные компании и представители бизнеса, которые опасаются попасть под действие антииранских санкций США. Мелкий бизнес в меньшей степени подвержен панике, полагает Ульянов. В то же время, по его данным, товарооборот РФ и Ирана демонстрировал рост в течение всего 2018 года.

«Мы бежать из Ирана не собираемся, наши компании там работают», — сказал Ульянов.

Ранее в «Роснефти» раскритиковали некоторые СМИ, которые сообщили о том, что компания передумала работать в Иране, писал News.ru.

Выработка новых льгот по ипотеке близка к завершению

Правительство готовит новые льготы по ипотеке. Они находятся в высокой степени проработки.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, на конец 2018 года запланировано проведение необходимых согласительных процедур по этому вопросу. В частности, речь пойдёт о поддержке регионов и людей, проживающих на территории Дальнего Востока, отметила она.

Льготы будут предложены до конца финансового года, надеется вице-премьер.

Правительство разрешило Промсвязьбанку скрыть данные о владельцах

Промсвязьбанк наделили правом не раскрывать или раскрывать частично данные о владельцах. Такая информация следует из опубликованного постановления российского правительства.

Осуществлять это право банк сможет при условии раскрытия данной информации ЦБ РФ с одновременным информированием регулятора о принятии такого решения, говорится в документе.

Таким образом, кабинет министров определяет случаи, при которых банк получает право не раскрывать данные о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых он находится, или раскрывать такие данные в ограниченном объёме.

Нефтедобыча в России выросла на 1,5%, подсчитал Росстат

Производство нефти в РФ возросло за январь–ноябрь 2018 года на 1,5%. Добыча газа выросла на 5,3%.

Согласно данным Росстата, за 11 месяцев 2018 года добыча нефти, включая газовый конденсат, составила 507 млн тонн, а добыча газа — 580 млрд кубометров.

В ноябре рост добычи нефти составил 3,9% год к году. В то же время к октябрю показатель сократился на 3,3%. Добыча газа в ноябре по отношению к аналогичному показателю 2017 года увеличилась на 3,3%, а к октябрю 2018 года уменьшилась на 1,3%.

До трети бюджета Украины пойдёт на обслуживание долга

В будущем году почти треть бюджета Украины пойдёт на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов. Об этом рассказал журналистам замминистра финансов страны Сергей Верланов.

2019 год будет наибольшим вызовом в украинской истории с точки зрения финансирования внешнего и внутреннего долга, отметил чиновник. На погашение и обслуживание заимствований в бюджете предусмотрено 417 млрд гривен (почти $15 млрд), сказал Верланов. При этом в создании долгов чиновник обвинил предыдущее правительство.

Пиковая нагрузка придётся на февраль, май и сентябрь, отметил он.