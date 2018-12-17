Топ-5 важных новостей 17 декабря

Российский бизнес останется в Иране вопреки санкциям США
Россия и её бизнес не намерены уходить из Ирана под влиянием санкций США. С таким заявлением выступил постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов.
По его словам, сейчас из Ирана бегут крупные западные компании и представители бизнеса, которые опасаются попасть под действие антииранских санкций США. Мелкий бизнес в меньшей степени подвержен панике, полагает Ульянов. В то же время, по его данным, товарооборот РФ и Ирана демонстрировал рост в течение всего 2018 года.
«Мы бежать из Ирана не собираемся, наши компании там работают», — сказал Ульянов.
Ранее в «Роснефти» раскритиковали некоторые СМИ, которые сообщили о том, что компания передумала работать в Иране, писал News.ru.
Выработка новых льгот по ипотеке близка к завершению
Правительство готовит новые льготы по ипотеке. Они находятся в высокой степени проработки.
Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, на конец 2018 года запланировано проведение необходимых согласительных процедур по этому вопросу. В частности, речь пойдёт о поддержке регионов и людей, проживающих на территории Дальнего Востока, отметила она.
Льготы будут предложены до конца финансового года, надеется вице-премьер.
Правительство разрешило Промсвязьбанку скрыть данные о владельцах
Промсвязьбанк наделили правом не раскрывать или раскрывать частично данные о владельцах. Такая информация следует из опубликованного постановления российского правительства.
Осуществлять это право банк сможет при условии раскрытия данной информации ЦБ РФ с одновременным информированием регулятора о принятии такого решения, говорится в документе.
Таким образом, кабинет министров определяет случаи, при которых банк получает право не раскрывать данные о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых он находится, или раскрывать такие данные в ограниченном объёме.
Нефтедобыча в России выросла на 1,5%, подсчитал Росстат
Производство нефти в РФ возросло за январь–ноябрь 2018 года на 1,5%. Добыча газа выросла на 5,3%.
Согласно данным Росстата, за 11 месяцев 2018 года добыча нефти, включая газовый конденсат, составила 507 млн тонн, а добыча газа — 580 млрд кубометров.
В ноябре рост добычи нефти составил 3,9% год к году. В то же время к октябрю показатель сократился на 3,3%. Добыча газа в ноябре по отношению к аналогичному показателю 2017 года увеличилась на 3,3%, а к октябрю 2018 года уменьшилась на 1,3%.
До трети бюджета Украины пойдёт на обслуживание долга
В будущем году почти треть бюджета Украины пойдёт на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов. Об этом рассказал журналистам замминистра финансов страны Сергей Верланов.
2019 год будет наибольшим вызовом в украинской истории с точки зрения финансирования внешнего и внутреннего долга, отметил чиновник. На погашение и обслуживание заимствований в бюджете предусмотрено 417 млрд гривен (почти $15 млрд), сказал Верланов. При этом в создании долгов чиновник обвинил предыдущее правительство.
Пиковая нагрузка придётся на февраль, май и сентябрь, отметил он.