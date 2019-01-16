Топ-5 важных новостей 16 января

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News.ru собрал события, которые могли пройти мимо вас

Цены на жизненно важные лекарства снизятся

Российское правительство продолжит работу по снижению цен на жизненно важные и необходимые лекарства. Уменьшение цены должно быть обязанностью фармкомпаний. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства она подчеркнула, что в Госдуму был внесён соответствующий законопроект, который был поддержан депутатами в первом чтении.

«Хочу обратить внимание, что впервые с момента принятия решения о регистрации цен на перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, мы уходим от права фармпроизводителей снижения цены на лекарственные препараты к их обязанности», — отметила Голикова.

«Роснефть» начала прямые продажи нефтепродуктов в Германии

Rosneft Deutschland («дочка» «Роснефти») приступила к прямым продажам нефтепродуктов в ФРГ. В этой стране расположены три НПЗ с долевым участием компании.

Как пояснили в пресс-службе «Роснефти», компания осуществляет реализацию всех нефтепродуктов, которые производятся Rosneft Deutschland на трёх немецких заводах, включая бензин, дизель, печное топливо, авиатопливо, СУГ, битум, мазут и продукты нефтехимического производства.

Компания поставляет нефтепродукты напрямую с НПЗ и с более чем 30-ти отгрузочных терминалов на территории ФРГ.

В РФ увеличился спрос на подержанные легковые машины

Продажи легковых авто с пробегом в России за прошедший год составили 5,426 млн штук. Это на 2,4% больше, чем за 2017 год, говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».

На долю Lada пришлось более четверти (25,7%) от общего объёма перепродаж. В количественном выражении это составляет 1,39 млн штук. На втором месте — Toyota (602,6 тыс. подержанных авто). «Бронза» — у Nissan (301,9 тыс.).

Региональная авиакомпания на базе «ЮТэйр» не будет создаваться

Создание региональной авиакомпании на базе «ЮТэйр» не планируется. Об этом рассказал президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Ранее предполагалось, что Сбербанк и ВТБ могут «забрать» «ЮТэйр» под проект региональной авиакомпании.

«Это кто-то из ваших братьев или сестёр генерирует. Нет, конечно», — сказал Греф журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, передаёт РИА Новости.

В России появился первый trade-in часов

Первый trade-in часов появился на территории РФ. Подобную услугу стал предлагать Samsung, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее данная услуга для электронных устройств действовала только на смартфоны, планшеты и ноутбуки Apple MacBook.

Обменять можно будет бывшие в употреблении традиционные (механические, кварцевые, электронные) наручные часы.