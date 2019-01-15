Топ-5 важных новостей 15 января

Медведев рассказал об абсурдности требований для бизнеса на примере омлета
Премьер РФ Дмитрий Медведев на примере санитарно-эпидемиологических требований к приготовлению омлета в столовых рассказал о нелепости некоторых норм для бизнесменов.
«В сфере санитарно-эпидемиологического регулирования есть требования к организациям общественного питания по проверке высоты смеси яиц при приготовлении омлета. Причём это дословно звучит таким образом: при приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду, слоем 2,5−3 сантиметра, ставят в жарочный шкаф, температурой 180−200 градусов на 8−10 минут. Иначе жарить нельзя», — сказал глава правительства на Гайдаровском форуме.
Он подчеркнул, что подобных абсурдных и странных требований довольно много.
По его словам, в России нужно снизить нагрузку на бизнес и пересмотреть саму систему требований.
Правительство согласовало новые меры по льготной ипотеке
Россиян ожидает приятный сюрприз по ипотечным кредитам — период льготной процентной ставки будет увеличен. Также такая «вкусная» ставка может быть установлена на весь период кредита. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
По её словам, соответствующие меры по льготной ипотеке для семей уже согласованы.
«В конце декабря 2018 года нами наряду с мерами по Дальнему Востоку в отношении других семей согласованы дополнительные меры по ипотеке», — заявила Голикова в ходе Гайдаровского форума.
Кроме того, заёмщик может рассчитывать и на субсидии, исходя из размера ключевой ставки, увеличенной на четыре процентных пункта. Помимо этого Голикова рассказала и о возможности выплаты единовременного возмещения кредитору части убытков в сумме, на которую был снижен размер денежных обязательств заёмщика.
Россия ожидает появление крипторубля
В РФ появится свой крипторубль в течение ближайших двух-трёх лет. Такой прогноз высказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
«Крипторубль — это рубль, обеспеченный, связанный с эмиссионным рублём. Просто он используется в блокчейне. Думаю, это дело двух-трёх лет», — сказал он РИА Новости.
Однако пока что Банк России довольно консервативно относится к идее создания подобной «валюты» в стране. Сам же правовой статус криптовалют, майнинга и ICO в России никак не определён.
Курение в поездах не вернут
«Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД по перевозкам в дальнем следовании) не планирует возвращать пассажирам возможность курить в поездах. Об этом рассказал гендиректор компании Пётр Иванов.
Запрет на курение в гостиницах, кафе, поездах, на вокзалах и в аэропортах вступил в силу летом 2014 года. При этом ещё с 2013 года в РФ было нельзя курить в некоторых общественных местах — стадионах, в школах, вузах и больницах.
ФНС запретила переводы в онлайн-казино
В Федеральной налоговой службе запретили кредитным организациям переводить деньги на счета компании Victory 777 N.V., являющейся оператором нелегального в РФ онлайн-казино Azino777.
«На основании достоверных сведений, Victory 777 N.V. была включена в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства России», — рассказали в ведомстве РИА Новости.
Через интернет-страницу казино и «зеркальные» сайты осуществлялась оплата участия физлиц в азартных играх, которые в нашей стране вне закона.