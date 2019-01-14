Топ-5 важных новостей 14 января

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News.ru собрал события, которые могли пройти мимо вас

Половина одиноких пенсионеров финансово независимы от родственников

Сейчас в России 25% пенсионеров живут отдельно от родственников, это более 9 млн человек. Из этого числа каждый пятый продолжает работать, пишут «Известия». Чаще всего (в 70% случаев) они самостоятельно занимаются домашним хозяйством, 42% работают на даче, а треть своей «работой» называют помощь в уходе за детьми. Лишь четверть из живущих отдельно пенсионеров занимаются своими хобби и ещё меньше (17%) путешествуют.

ПФР начал получать заявления граждан на перевод пенсий из и в НПФ

Россияне могут перевести свои пенсионные накопления из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и наоборот, уверяют в ПФР, опровергая информацию газеты «Коммерсант». Издание сообщает, что из-за технических проблем люди не могут менять «хранителя» своих накоплений.

«По состоянию на 14 января 2019 года в ПФР уже поступили первые заявления от граждан через портал», — сообщают в Пенсионном фонде.

Экономическая активность в России снижается

Это замечают эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Они подсчитали, что уровень экономической активности в РФ в ноябре прошлого года опустился на 0,3 пункта — до 100 пунктов.

«В России мы по-прежнему ожидаем замедления роста индекса», — прогнозируют в ОЭСР.

ОПЕК раскроет данные по сокращению добычи нефти

Организация представит соответствующие цифры до 18 января, следует из сообщения ТАСС, которое ссылается на неназванный источник в ОПЕК. Речь о данных об уменьшении добычи чёрного золота странами ОПЕК+ в рамках решения, достигнутого 7 декабря 2018 года в Вене. Сокращение должно составить 3,02%.

Украинскую «дочку» ВТБ заподозрили в мошенничестве

Украинский Фонд гарантирования вкладов населения не досчитался в ВТБ Банке активов на $3,7 млн, говорится в сообщении фонда. Речь о 46 объектах недвижимости, которые были перерегистрированы на физлицо, а затем внесены в уставный капитал некой днепрской компании.

В конце ноября 2018 года Нацбанк Украины признал «дочку» ВТБ неплатёжеспособной, а 18 декабря отозвал у неё лицензию.