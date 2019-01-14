USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,290 $   Brent60.00 $ Bitcoin3,554.05 $
МОСКВА-2°C19:46
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Топ-5 важных новостей 14 января

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]
News.ru собрал события, которые могли пройти мимо вас

Половина одиноких пенсионеров финансово независимы от родственников

Сейчас в России 25% пенсионеров живут отдельно от родственников, это более 9 млн человек. Из этого числа каждый пятый продолжает работать, пишут «Известия». Чаще всего (в 70% случаев) они самостоятельно занимаются домашним хозяйством, 42% работают на даче, а треть своей «работой» называют помощь в уходе за детьми. Лишь четверть из живущих отдельно пенсионеров занимаются своими хобби и ещё меньше (17%) путешествуют.

ПФР начал получать заявления граждан на перевод пенсий из и в НПФ

Россияне могут перевести свои пенсионные накопления из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и наоборот, уверяют в ПФР, опровергая информацию газеты «Коммерсант». Издание сообщает, что из-за технических проблем люди не могут менять «хранителя» своих накоплений.

«По состоянию на 14 января 2019 года в ПФР уже поступили первые заявления от граждан через портал», — сообщают в Пенсионном фонде.

Экономическая активность в России снижается

Это замечают эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Они подсчитали, что уровень экономической активности в РФ в ноябре прошлого года опустился на 0,3 пункта — до 100 пунктов.

«В России мы по-прежнему ожидаем замедления роста индекса», — прогнозируют в ОЭСР.

ОПЕК раскроет данные по сокращению добычи нефти

Организация представит соответствующие цифры до 18 января, следует из сообщения ТАСС, которое ссылается на неназванный источник в ОПЕК. Речь о данных об уменьшении добычи чёрного золота странами ОПЕК+ в рамках решения, достигнутого 7 декабря 2018 года в Вене. Сокращение должно составить 3,02%.

Украинскую «дочку» ВТБ заподозрили в мошенничестве

Украинский Фонд гарантирования вкладов населения не досчитался в ВТБ Банке активов на $3,7 млн, говорится в сообщении фонда. Речь о 46 объектах недвижимости, которые были перерегистрированы на физлицо, а затем внесены в уставный капитал некой днепрской компании.

В конце ноября 2018 года Нацбанк Украины признал «дочку» ВТБ неплатёжеспособной, а 18 декабря отозвал у неё лицензию.


#нефть #украина #пенсии #втб
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
экономика 11:09, 11 января 2019
Пенсии «молчунов» автоматически переведут в НПФ ВЭБа
экономика 18:24, 8 января 2019
Цены на нефть побили мировой рекорд впервые с 2017 года
экономика 09:32, 19 декабря 2018
Украинский ВТБ ликвидируют
Лента новостей
в мире 19:45
Экс-министра Украины заподозрили в госизмене
спорт 19:44
Российский футбол может потерять ещё один клуб
общество 19:40
Роспотребнадзор проверит водоёмы перед Крещением
в мире 19:34
Американки отказываются рожать детей
в мире 19:27
ОЗХО внесёт «Новичок» в список запрещённых веществ
Другие новости
экономика 18:41
Миллер: «Газпром» почти завершил переезд в Петербург
экономика 18:13
Россиян заставят работать лучше
Уроки для менеджеров могут увеличить производительность
экономика 18:11
Росстат подсчитал рост цен на бензин в период праздников
экономика 17:53
Транснефть в 2018 году снизила экспорт нефти
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top