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Топ-5 важных новостей 11 января

Rosenergoatom Concern JSC/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]
News.ru собрал события, которые вы могли упустить

Нарушения в деятельности «дочки» JPMorgan устранены

Выявленные Центробанком нарушения в работе российской «дочки» банка JPMorgan имели технический характер. Кредитной организации удалось всё устранить, сообщили РИА Новости в пресс-службе JPMorgan.

Регулятор привлёк к административной ответственности руководство банка и вынес соответствующее предупреждение.

«Банк России установил, что в документации по внутреннему контролю отсутствует ряд формулировок, которые регулятор считает обязательными. Нарушения носят исключительно технический характер», — сказали в банке.

Титов просит сохранить нулевую ставку налога на прибыль для медорганизаций

Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал премьера Дмитрия Медведева сохранить для медицинских организаций нулевую ставку по налогу на прибыль после 1 января 2020 года.

По его мнению, данная налоговая льгота, установленная ещё в 2011 году, положительно сказалась на развитии рынка платных медицинских услуг. 

«Продление льготы позволит обеспечить разгрузку организаций здравоохранения и увеличить охват населения высокотехнологичными категориями медицинских услуг», — говорится в обращении бизнес-омбудсмена.

Минстрой отреагирует на рост ипотеки субсидиями

Минстрой РФ рассмотрит варианты программ государственного субсидирования в том случае, если в стране продолжится рост ставок по ипотеке. Об этом РИА Недвижимость сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Об ориентировании на среднюю ипотечную ставку в 8% и стремлении к 7% призывал ранее президент Владимир Путин.

Как рассказал источник, Сбербанк с 14 января планирует повысить ставки по ипотеке на 1-1,5 процентного пункта. Также с 1 января на 0,6 п.п. повысил ставки ВТБ. 

Россияне в 2018 году потребляли больше электроэнергии

В России потребление электроэнергии в прошлом году выросло на 1,6%, а производство увеличилось на 1,7%. На такие показатели повлияла довольно холодная погода, отмечается в заявлении «Системного оператора Единой энергосистемы» (ЕЭС) РФ.

Таким образом, потребление электроэнергии составило 1,076 трлн кВт/ч, а выработка — 1,092 трлн кВт/ч.

В компании констатировали, что в марте и декабре наблюдалось снижение среднемесячной температуры на 6 и 4,7 градуса соответственно. 

Только 14% немецких фирм сократят бизнес в РФ в случае новых санкций

Большинство немецких фирм не будут менять стратегию ведения бизнеса с российскими компаниями в случае введения новых санкций со стороны США. Таковы результаты ежегодного опроса, проведённого Восточным комитетом германской экономики среди представителей бизнеса в ФРГ, передаёт ТАСС.

53% представителей бизнеса уверены, что не поменяют свою стратегию, а 33% хотят привнести дополнительную динамику в свою деятельность на российском рынке.

При этом немецкий бизнес считает вероятное ужесточение американских ограничительных мер излишней мерой. 


#санкции #БАНК #налог #ипотека #тепло
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