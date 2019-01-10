Топ-5 важных новостей 10 января

В России стабильный отопительный сезон
По состоянию на январь отопительный сезон в РФ проходит штатно. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.
«Мы держим руку на пульсе и вместе с региональными штабами, с МЧС, с Министерством по жилищно-коммунальному хозяйству следим за прохождением зимы. Всё стабильно», — рассказал он на встрече с главой государства.
По словам министра, особое внимание уделяется регионам, в частности, Крыму, Калининграду и Дальнему Востоку.
Он подчеркнул, что отдельные отключения имеют место быть, но они оперативно ликвидируются.
Госдума в первом чтении расширила перечень домов, в которых необязательны энергосчётчики
Депутаты нижней палаты парламента в первом чтении приняли законопроект, расширяющий перечень многоквартирных домов, на которые не распространяются требования по обязательному оснащению энергосчётчиками.
В перечень входят здания, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70%. Эти дома не включены в программу капремонта.
Согласно данным Росстата, таких домов порядка 111 тысяч на территории страны. В настоящее время требования оснащения подобными приборами не распространяются на ветхие, аварийные дома, подлежащие сносу или капремонту до 1 января 2013 года. Таким образом, документом снимаются ограничения.
Путин поручил сформулировать меры по развитию угольной отрасли
Президент Владимир Путин заявил, что в стране нужно окончательно сформулировать поручения по развитию угольной отрасли. Данные инициативы обсуждались в августе в ходе заседания президентской комиссии по ТЭК.
«Нужно то, о чём мы в Кемерово договаривались, окончательно сформировать. Сформулировать в качестве поручений вместе с администрацией (президента) и реализовывать», — сообщил Путин.
По его словам, надо понять, куда мы двигаемся, какими темпами и в каком объёме будем вкладывать ресурсы, в том числе в развитие железнодорожного транспорта, для того чтобы доставить уголь потребителям.
Минпромторг принял меры по замене иностранных композитов в МС-21 на российские
Министерство промышленности и торговли России приняло меры по замене иностранных композитов в самолете МС-21 на отечественные аналоги.
«Потребовалась реализация дополнительных мер для обеспечения бесперебойного хода программы создания композитного крыла для развертывания серийного производства МС-21», — сказали в Минпромторге РИА Новости.
Ранее сообщалось, что санкции Вашингтона перекрыли поставки из США и Японии материалов для композитного «чёрного крыла» МС-21.
Демократы вряд ли смогут заблокировать снятие санкций с «Русала»
Усилия представителей Демпартии США по блокировке решения об исключении из санкционного списка «Русала», En+ и «Евросибэнерго», скорее всего, не увенчаются успехом. Такие данные приводит The Wall Street Journal.
Как утверждает издание, Конгресс имеет право заблокировать касающиеся этих компаний решения Минфина, приняв резолюцию о неодобрении в течение 30 дней с того момента, как ведомство предложит снять санкции. Однако сейчас весьма мало представителей Республиканской партии в Конгрессе выразили поддержку инициативе, предложенной демократами.