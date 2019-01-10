Топ-5 важных новостей 10 января

https://news.ru/storage/news/d76a5b37d49278e2a994e93ab1ffef11/3a9ce5d8-c442-464f-9dfe-7cba7fa282d6_850.jpg vk.com/ucrusal

News.ru собрал события, которые могли пройти мимо вас

В России стабильный отопительный сезон

По состоянию на январь отопительный сезон в РФ проходит штатно. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.

«Мы держим руку на пульсе и вместе с региональными штабами, с МЧС, с Министерством по жилищно-коммунальному хозяйству следим за прохождением зимы. Всё стабильно», — рассказал он на встрече с главой государства.

По словам министра, особое внимание уделяется регионам, в частности, Крыму, Калининграду и Дальнему Востоку.

Он подчеркнул, что отдельные отключения имеют место быть, но они оперативно ликвидируются.

Госдума в первом чтении расширила перечень домов, в которых необязательны энергосчётчики

Депутаты нижней палаты парламента в первом чтении приняли законопроект, расширяющий перечень многоквартирных домов, на которые не распространяются требования по обязательному оснащению энергосчётчиками.

В перечень входят здания, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70%. Эти дома не включены в программу капремонта.

Согласно данным Росстата, таких домов порядка 111 тысяч на территории страны. В настоящее время требования оснащения подобными приборами не распространяются на ветхие, аварийные дома, подлежащие сносу или капремонту до 1 января 2013 года. Таким образом, документом снимаются ограничения.

Путин поручил сформулировать меры по развитию угольной отрасли

Президент Владимир Путин заявил, что в стране нужно окончательно сформулировать поручения по развитию угольной отрасли. Данные инициативы обсуждались в августе в ходе заседания президентской комиссии по ТЭК.

«Нужно то, о чём мы в Кемерово договаривались, окончательно сформировать. Сформулировать в качестве поручений вместе с администрацией (президента) и реализовывать», — сообщил Путин.

По его словам, надо понять, куда мы двигаемся, какими темпами и в каком объёме будем вкладывать ресурсы, в том числе в развитие железнодорожного транспорта, для того чтобы доставить уголь потребителям.

Минпромторг принял меры по замене иностранных композитов в МС-21 на российские

Министерство промышленности и торговли России приняло меры по замене иностранных композитов в самолете МС-21 на отечественные аналоги.

«Потребовалась реализация дополнительных мер для обеспечения бесперебойного хода программы создания композитного крыла для развертывания серийного производства МС-21», — сказали в Минпромторге РИА Новости.

Ранее сообщалось, что санкции Вашингтона перекрыли поставки из США и Японии материалов для композитного «чёрного крыла» МС-21.

Демократы вряд ли смогут заблокировать снятие санкций с «Русала»

Усилия представителей Демпартии США по блокировке решения об исключении из санкционного списка «Русала», En+ и «Евросибэнерго», скорее всего, не увенчаются успехом. Такие данные приводит The Wall Street Journal.

Как утверждает издание, Конгресс имеет право заблокировать касающиеся этих компаний решения Минфина, приняв резолюцию о неодобрении в течение 30 дней с того момента, как ведомство предложит снять санкции. Однако сейчас весьма мало представителей Республиканской партии в Конгрессе выразили поддержку инициативе, предложенной демократами.