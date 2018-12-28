Топ-5 сомнительных бизнес-идей 2018 года

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News.ru собрал проекты, успех которых не очевиден

Мини-шарфики для щиколоток

Тренд последних пары лет — укороченные брюки, чиносы и джинсы. Модники разных стран, в том числе и в России, готовы носить их практически каждый день. Даже в зиму. Поэтому дизайнеры из Италии придумали, как спасти любителей стиля от «синих» ног в холодное время года — модельеры придумали специальные мини-шарфы для щиколоток. Как пишет итальянский журнал Lercio, такая новинка гардероба пользуется высоким спросом, причём уже и за пределами Италии. facebook.com/lercio.it

Бельё, которое можно почти не стирать

Трусы, майки и носки — эти элементы повседневного гардероба будут нужны мужчинам во всём мире всегда. И датская компания Organic Basics придумала, как облегчить жизнь многим представителям сильного пола — датчане стали выпускать нижнее бельё с вкраплениями нитей серебра. Они убивают бактерии, за счёт чего трусы, майки и носки меньше пахнут и меньше пачкаются. Такое нижнее бельё можно стирать гораздо реже, чем обычное, уверяют производители. Vladimir Godnik/moodboard/Global Look Press

Третья рука, которая сама кормит «хозяина»

Когда наваливается много дел, мы часто можем мечтать о третьей руке — чтобы успеть сделать что-нибудь ещё. Или хотя бы перекусить. Учёные из Австралии и Индии нашли способ помочь — они придумали и создали роботизированную третью руку, которую можно прикрепить на одежду в районе груди. Это «умное» приспособление само кормит человека — берёт еду и подносит ко рту. Остаётся только жевать и глотать. Правда, есть небольшой подвох: устройство рассчитано на двоих людей и само выбирает, кого накормить первым. Рука умеет распознавать эмоции, поэтому радостного человека она угостит в первую очередь, а грустного или хмурого — во вторую.

Сами учёные уверяют, что создали руку не для вечно занятых или ленивых, а для полных людей, которые сами уже не могут кормить себя. Скриншот floydmueller/youtube.com

Одежда, которая закручивает «в узел»

Выполнять правильно упражнения из йоги поможет «умная одежа». Её европейский создатель — компания TuringSense. Там запустили линию специальных топов и леггинсов Pivot Yoga, которые корректирую движения человека при асанах. В комплект вшиты специальные датчики, поэтому выполняющему упражнения совсем не нужен инструктор. Rima Kruciene/unsplash.com

Российский «меч джедаев»