Сообщения о том, что в правительстве хотят повысить пенсионный возраст россиян, грянули как гром среди ясного неба спустя всего пару месяцев после выборов президента в марте. Поднятие возраста выхода на заслуженный отдых власти откладывали несколько лет, и такая реформа уже казалась практически табуированной. До 65 лет для мужчин

Пенсионная реформа

и 63-х у женщин — такова была первоначальная версия пенсионной реформы. С 2019 года возраст выхода на пенсию должен был расти каждые полгода на протяжении шести лет. Всё это было нужно, как объясняли в правительстве, для того, чтобы сэкономить деньги бюджета и по сути — самих россиян. Увеличение трудового стажа могло сократить трансферты в Пенсионный фонд до 0,9% ВВП в 2024 году.

Однако на волне недовольства со стороны населения и падения доверия к власти президент Владимир Путин решил дать народу поблажки и поменял первоначальную конфигурацию пенсионной реформы. Со следующего года пенсионный возраст женщин будет расти до 60 лет, у мужчин так и останутся 65 лет, но независимо от пола люди получат ряд льгот. В частности, каждому пенсионеру будут каждый год выплачивать дополнительные 1000 рублей — это, по сути, ещё одна индексация, только не на размер фактической инфляции, как сейчас, а в фиксированном денежном эквиваленте.

Рост цен

Инфляция в этом году снова растёт и уже выходит за границу таргета ЦБ в 4%. После рекордно низких 2,5% в 2017-м по итогам 2018-го цены увеличатся на 4,1−4,2%, прогнозировал ранее президент Владимир Путин. В Центробанке тоже считают, что верхняя планка — это 4,2%.

Сергей Лантюхов/News.ru

Впрочем, цены на ряд товаров и услуг превышают среднее значение в разы. Например, яйца за год подорожали на 24% и почти на 14% только с конца ноября, говорится в материалах Росстата. При это наблюдаемая россиянами инфляция в 2,5 раза превышает показатели «на бумаге» и, по данным ЦБ, составляет 10,2% в декабре. Тому виной грядущее повышение ставки НДС до 20% с 1 января 2019 года, уверяют в регуляторе. Однако свою роль сыграло и ослабление рубля в этом году — в среднем на 10−15% к доллару и евро.

Бегство капитала

$54 млрд — столько денег уходит из России в 2018 году. Оценку в Центробанке меняли дважды в этом году, каждый раз — в сторону увеличения. Изначально ЦБ прогнозировал, что отток капитала из России по итогам 2018 года составит $19 млрд.

Причины для этого — турбулентность на мировом нефтяном рынке, санкции против РФ и неоднородные, а месяцами и просто слабые, темпы роста ВВП. По факту за 11 месяцев уходящего года отток капитала из России ускорился в 3,3 раза — до $58,5 млрд, оценивали в ЦБ в начале декабря.

Дорогая ипотека

Средняя ставка ипотеки в России к концу 2018 года может снизиться до 8% с 9,6%, прогнозировали в Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК, ныне «ДОМ.РФ», входит в состав единого института развития в жилищной сфере) в начале марта. В течение ближайших двух лет вполне реально опустить проценты по кредитам на покупку жилья до 7% в среднем, заверял тогда же глава госкомпании Александр Плутник.

Сергей Булкин/News.ru

Несколько месяцев упорной борьбы за снижение дороговизны ипотеки привели к тому, что средняя ставка опустилась до рекордных 9,4%. Но с сентября тренд сменился: на фоне ослабления рубля Центробанк был вынужден повысить ключевую ставку (до 7,5%), а в декабре проделал то же самое ещё раз (теперь ключевая ставка равняется 7,75%). В итоге средняя ставка по ипотеке снова находится на уровне 9,6%.

«Дыры» в нацпроектах

Власти в этому году сделали упор на национальные проекты. Но в их эффективность не верят даже сами чиновники. Так, Счётная палата раскритиковала финансовые расчеты, например, нацпроекта «Образование». В СП считают некорректным изначально закладывать в расчёты риски невыполнения задач нацпроекта. На 2019 год и 2020−2021 годы, согласно проекту бюджета, на реализацию этого проекта выделят 103,2 млрд рублей, 117,6 млрд рублей и 127,7 млрд рублей соответственно в течение указанных трёх лет. Но по паспорту нацпроекта Минпросвещения просит на проект 101 млрд рублей в 2019 году, на 2020-й — 121,6 млрд рублей, а в 2021 году — 131,7 млрд рублей.

В целом же расходы на нацпроекты в их паспортах значительно выше денег, которые предусмотрены в бюджете на 2019−2021 годы, сообщал председатель Счётной палаты Алексей Кудрин в ноябре. Разница в ближайшие три года составит 1,2 трлн рублей, оценили в СП. То есть в общем на нацпроекты денег нет.