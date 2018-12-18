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Топ-5 новостей 18 декабря

Сергей Мамонтов/РИА Новости

экономика [ версия для печати ]
News.ru собрал наиболее важные события, которые могли пройти мимо вас

Риски экспорта гражданской авиатехники

Ростех считает, что для экспорта российской гражданской авиатехники имеются определённые риски из-за того, что нет соглашений между Росавиацией и представителями авиавластей ЕС и США. Как пояснил глава госкорпорации Сергей Чемезов, всё дело в отсутствии признания системы сертификации.

Пока Ростех пользуется старыми сертификатами, выданными МАК, — на ту технику, которая ранее была создана и уже поставляется.

Максимальную сумму микрозайма увеличат

Депутаты Госдумы приняли закон об увеличении максимальной суммы микрозайма субъектам малого и среднего бизнеса. 

Таким образом, размер микрозайма увеличен до 5 млн рублей с ранее действующих 3 млн рублей.

Как считают в нижней палате парламента, подобное решение будет способствовать повышению эффективности и прозрачности деятельности организаций инфраструктуры поддержки МСБ, в том числе финансовой.

Переход на цифровое вещание взяли на контроль

Совет Федерации будет мониторить переход с аналогового на цифровое вещание. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, при переходе была разработана определённая компенсация — где-то денежная, а в каких-то случаях будет закуплено недостающее оборудование. По различным оценкам, от 800 тысяч до 1,2 млн домовладений могут попасть в зону риска. 

Между тем, в региональных бюджетах соответствующие затраты уже предусмотрены.

Строительство малых АЭС в России

Росатом в I квартале следующего года внесёт предложения по размещению малых АЭС на территории России.

«Есть поручение президента нам и правительству внести предложение по размещению референтных блоков малых атомных станций в РФ. И мы сейчас это поручение отрабатываем», — сказал гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Кроме того, он предложил иностранным партнёрам пойти по принципу first of a kind (первый в своём роде), но на их земле.

Украина продлевает ограничения в торговле с РФ

Правительство Украины приняло решение продлить до 31 декабря 2019 года ограничения в торговле с Россией. 

Документ предусматривает полный запрет на импорт некоторых российских продуктов и введение ввозной пошлины в отношении других товаров из России. 

Как подчёркивается, Киев сохраняет за собой право продлить эти ограничения в будущем.


#россия #ростех #Росатом #займы #цифровоеразвитие
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