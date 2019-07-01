https://static.news.ru/photo/cf34a5fa-9bed-11e9-b788-fa163e074e61_1024.jpg Борис Титов Фото: АГН «Москва»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов прокомментировал ситуацию с автодилером «Рольф». По его словам, сделка, которую руководству компании инкриминируют в качестве преступления, характерна для многих российских компаний.

Титов пояснил, что созданные в 1990-х годах условия привели к уходу малого бизнеса в подполье. В то же время крупные игроки воспользовались возможностями офшоров. Это позволило снизить налогообложение, а также сохранить активы.

Сегодня эта массовая практика нашу власть однозначно не устраивает, — сообщил омбудсмен.

Он пообещал изучить материалы дела против «Рольфа» и дать им оценку. При этом он отметил, что компания не стала участвовать во втором этапе амнистии капиталов, передаёт « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для топ-менеджера компании «Рольф» Анатолия Кайро. Последний вместе с другими должностными лицами, а также с владельцем фирмы-автодилера Сергеем Петровым подозревается в незаконном выводе средств за рубеж.