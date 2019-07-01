Борис Титов Фото: АГН «Москва»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов прокомментировал ситуацию с автодилером «Рольф». По его словам, сделка, которую руководству компании инкриминируют в качестве преступления, характерна для многих российских компаний.

Титов пояснил, что созданные в 1990-х годах условия привели к уходу малого бизнеса в подполье. В то же время крупные игроки воспользовались возможностями офшоров. Это позволило снизить налогообложение, а также сохранить активы.

Сегодня эта массовая практика нашу власть однозначно не устраивает, — сообщил омбудсмен.

Он пообещал изучить материалы дела против «Рольфа» и дать им оценку. При этом он отметил, что компания не стала участвовать во втором этапе амнистии капиталов, передаёт «Коммерсант».

Ранее News.ru писал, что Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для топ-менеджера компании «Рольф» Анатолия Кайро. Последний вместе с другими должностными лицами, а также с владельцем фирмы-автодилера Сергеем Петровым подозревается в незаконном выводе средств за рубеж.

 

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