Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов прокомментировал ситуацию с автодилером «Рольф». По его словам, сделка, которую руководству компании инкриминируют в качестве преступления, характерна для многих российских компаний.
Титов пояснил, что созданные в 1990-х годах условия привели к уходу малого бизнеса в подполье. В то же время крупные игроки воспользовались возможностями офшоров. Это позволило снизить налогообложение, а также сохранить активы.
Сегодня эта массовая практика нашу власть однозначно не устраивает, — сообщил омбудсмен.
Он пообещал изучить материалы дела против «Рольфа» и дать им оценку. При этом он отметил, что компания не стала участвовать во втором этапе амнистии капиталов, передаёт «
Ранее News.ru писал, что Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для топ-менеджера компании «Рольф» Анатолия Кайро. Последний вместе с другими должностными лицами, а также с владельцем фирмы-автодилера Сергеем Петровым подозревается в незаконном выводе средств за рубеж.