Техрегламент на питьевую воду начинает действовать в ЕАЭС

https://news.ru/storage/news/6542df766a1132b5ef332ee0ac322899/057389a7-bed2-413f-aab8-9dcf7955e66e_850.jpg Paul Zinken/Global Look Press

Технический регламент «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» начинает действовать на территории ЕАЭС с 2019 года. На бутылках с детской питьевой водой теперь обязательно будут указаны сведения о возрасте детей, для которых она предназначена.

Кроме того, производителей обяжут информировать потребителя об общей минерализации, основном составе с указанием химических элементов, условий хранения и срока годности после вскрытия упаковки.

Документ дополняет обязательные требования к питьевой воде, установленные регламентом «О безопасности пищевой продукции» от 2013 года. Новый документ распространяется на природную минеральную воду, в том числе столовую, лечебно-столовую и лечебную, а также на купажированную, обработанную и природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду.

Регламент также устанавливает требования к производству, хранению, перевозке, реализации и утилизации упакованной питьевой воды и норму содержания в продукте опасных веществ, таких как свинец, сообщает «Интерфакс».

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