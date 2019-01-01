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Техрегламент на питьевую воду начинает действовать в ЕАЭС

Paul Zinken/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Технический регламент «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» начинает действовать на территории ЕАЭС с 2019 года. На бутылках с детской питьевой водой теперь обязательно будут указаны сведения о возрасте детей, для которых она предназначена.

Кроме того, производителей обяжут информировать потребителя об общей минерализации, основном составе с указанием химических элементов, условий хранения и срока годности после вскрытия упаковки.

Документ дополняет обязательные требования к питьевой воде, установленные регламентом «О безопасности пищевой продукции» от 2013 года. Новый документ распространяется на природную минеральную воду, в том числе столовую, лечебно-столовую и лечебную, а также на купажированную, обработанную и природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду.

Регламент также устанавливает требования к производству, хранению, перевозке, реализации и утилизации упакованной питьевой воды и норму содержания в продукте опасных веществ, таких как свинец, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что сотрудники Уральского и Сибирского отделений Российской академии наук разработали порошок, позволяющий эффективнее бороться с загрязнениями окружающей среды. Материал ускоряет разрушение вредоносных частиц.


#вода #ЕАЭС #техрегламент
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