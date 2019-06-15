Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что система tax free может быть расширена на все регионы России уже до конца 2019 года. Вопрос упирается в переход на электронный документооборот.
Что касается уже принятых решений, сначала это были Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Сочи. Затем добавились города, где проходил ЧМ по футболу. Сейчас принято решение по Великому Новгороду. Как до конца года будет налажена система электронного документооборота — без всяких ограничений будут все регионы участвовать в этой программе, — приводит ТАСС слова министра.
По данным чиновника, вовлечение в товарооборот покупателей из-за рубежа стало нововведением прошлого года и за это время выдано более 100 тыс. чеков tax free общим объёмом около 11 млрд рублей. При этом если во время чемпионата мира по футболу размер среднего чека составлял 90 тыс. рублей, то к сегодняшнему дню он превысил 120 тыс. рублей и продолжает увеличиваться, писал News.ru.