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Руководитель торгового деска ИК «Инстант Инвест» Роман Жаткин назвал решение Банка России о снижении ключевой ставки на 0,25% — до 7,5% — ожидаемым. Таким образом, регулятор указал на продолжение замедления годовой инфляции, но при этом отметил, что инфляционные ожидания населения не претерпели существенных изменений.

Ожидания эффекта от повышения НДС в начале года не оправдались, в связи с чем возобновление цикла смягчения политики в условиях замедления роста потребительских цен выглядит вполне логичным, тем более что...