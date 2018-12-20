Татарстан отдаст Москве три четверти доходов

https://news.ru/storage/news/bb845ce6d8b04cd381ec88cf69b9a9cf/63f6d236-2c1a-441d-8712-353c2efb8498_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

Только 25% доходов, полученных в Татарстане, останутся в бюджете республики, остальное будет направлено в федеральный центр. Ранее соотношение составляло 30 к 70%. Эти цифры были озвучены на заседании Госсовета региона, после того как тему межбюджетных отношений поднял руководитель фракции КПРФ Хафиз Миргалимов, обращаясь к главе республиканского Минфина Радику Гайзатуллину.

«Какой объём средств передается на федеральный уровень? Меняются ли пропорции распределения средств между Татарстаном и федерацией по сравнению с прошлым годом?» — цитирует Миргалимова «Idel.Реалии».

В ответ Гайзатуллин сообщил, что в 2017 году 70% доходов республики перечислялось в пользу федеральной казны, а 30% — в консолидированный бюджет Татарстана.

«В этом году пропорции немного изменились. Порядка 25% поступит в консолидированный бюджет Татарстана. Это сумма составит 273 млрд рублей. И порядка 800 млрд рублей поступит в федеральный бюджет. То есть 75%», — заявил министр.

По его словам, увеличение отчислений в пользу федерального бюджета связано с изменениями законодательства, а также цен на нефтепродукты.

Как писал News.ru ранее, профицит федерального бюджета России за 11 месяцев 2018 года составил, по предварительной оценке Минфина, 3,394 трлн рублей. Такая информация следует из опубликованных материалов ведомства. По оценке специалистов, разница доходной и расходной частей бюджета составляет 3,7% ВВП.