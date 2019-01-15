TANAP и НПЗ Star относятся к важнейшим энергопроектам Турции

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Президенты Азербайджана, Турции и Украины открывают Трансанатолийский газопровод

Проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP) и нефтеперерабатывающего завода STAR относятся к наиболее важным энергетическим проектам в Турции. Такое мнение выразил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.

По словам Дёнмеза, данный проект имеет стратегическое значение для Турции, Азербайджана и для европейских стран. Инвестиции в постройку НПЗ STAR составили по оценке министра около $6,3 млрд.

Трубопровод TANAP и Трансадриатический трубопровод (TAP) являются составными частями более масштабного проекта — «Южный газовый коридор», который предусматривает транспортировку газа из Азербайджана в ЕС.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, составит до 16 млрд кубических метров газа в год. Около шести млрд кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное — на европейский рынок.