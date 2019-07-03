https://static.news.ru/photo/09c556ee-9d6d-11e9-8839-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Федеральная таможенная служба (ФТС) России за первые шесть месяцев 2019 года нарастила перечисления в федеральный бюджет на 3,87%. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Совокупный объём перечисленных средств достиг 2 трлн 728,91 млрд рублей, отмечают в ФТС.

В то же время по итогам второго квартала года сумма администрируемых таможенными органами доходов федерального бюджета составила 1 трлн 419,94 млрд рублей.

По итогам 2018 года перечисления ФТС в федеральный бюджет достигали 6 трлн 63,18 млрд рублей (рост в годовом выражении на 32,5%).

Как ранее писал News.ru, бюджет РФ может недополучить 78,5 млрд рублей дивидендов госкомпаний. Об этом сообщала Счётная палата РФ.