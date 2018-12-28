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Таможня перечислила в бюджет 6 трлн рублей

Андрей Никеричев /АГН «Москва»

экономика [ версия для печати ]

Доходы федерального бюджета от уплаты таможенных платежей в этом году превысили шесть триллионов рублей.

«Платежи от импорта товаров составляют 2931,8 млрд рублей, или 48,7% от общего объёма перечислений», — сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.

За счёт вывозной таможенной пошлины бюджет пополнился на 3,005 трлн рублей.

Ранее News.ru писал, что с 2019 года за все покупки за границей стоимостью более 500 евро россиянам придётся заплатить 30-процентную пошлину. Ограничения будут действовать только при пересечении границы автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. При этом правила для авиапассажиров не изменятся. Россияне по-прежнему смогут провозить товары на сумму до 10 тысяч евро. Таким образом совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил бороться с мелкооптовой нелегальной торговлей, так называемым челночным бизнесом.


#таможня #бюджет
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