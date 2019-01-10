Таможня нарастила отчисления в бюджет почти на треть

Отчисления Федеральной таможенной службы (ФТС) в 2018 году в бюджет выросли на 32,5%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Совокупная сумма отчислений в федеральный бюджет составила, согласно опубликованным данным, 6 трлн 63,18 млрд рублей. За декабрь 2018 года в бюджет было перечислено 653,68 млрд рублей, отметили в ФТС.
По состоянию на сентябрь 2018 года ФТС перечислила в федеральный бюджет 4 трлн 237,8 млрд рублей. Рост к аналогичным показателям 2017 года составляет 31,8%, заявляли в ведомстве.
Как ранее писал News.ru, сотрудники Федеральной таможенной службы выявили схемы, чаще всего используемые злоумышленниками для незаконного вывода капитала из России. Чаще всего в подобных махинациях задействуют фирмы-однодневки.