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Территорию опережающего развития создадут на Таймыре

Город Дудинка Денис Кожевников/ТАСС

Город Дудинка

экономика [ версия для печати ]

Территорию социально-экономического опережающего развития поручено создать на Таймыре в Красноярском крае. Заниматься проработкой вопроса поручено Минэкономразвития, Минфину, Минэнерго совместно с заинтересованными организациями.

Поручение прозвучало в ходе совещания по развитию Арктики, сообщает пресс-служба кабмина. Для резидентов ТОР предусмотрен режим свободной таможенной зоны, а также ряд налоговых льгот. В частности, в течение первых пяти лет 0% налог на прибыль, 12% - на следующие пять лет, не облагается налогом земля в течение первых трёх лет. Совокупная ставка по страховым сборам снижена на первые десять лет до 7,6%.

Не облагаются налогами и пошлинами ввоз, хранение и потребление иностранных товаров.

Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании территории опережающего развития (ТОР) в городском округе Дагестанские Огни.

Создание ТОР позволит расширить экономику города и повысить инвестиционную привлекательность региона.


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