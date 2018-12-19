Территорию опережающего развития создадут на Таймыре

https://news.ru/storage/news/41819bf9a3b40201e25c1d9ea27ab24a/1289243b-1fb6-4e79-a127-eb63edb18a4d_850.jpg Денис Кожевников/ТАСС

Город Дудинка

Территорию социально-экономического опережающего развития поручено создать на Таймыре в Красноярском крае. Заниматься проработкой вопроса поручено Минэкономразвития, Минфину, Минэнерго совместно с заинтересованными организациями.

Поручение прозвучало в ходе совещания по развитию Арктики, сообщает пресс-служба кабмина. Для резидентов ТОР предусмотрен режим свободной таможенной зоны, а также ряд налоговых льгот. В частности, в течение первых пяти лет 0% налог на прибыль, 12% - на следующие пять лет, не облагается налогом земля в течение первых трёх лет. Совокупная ставка по страховым сборам снижена на первые десять лет до 7,6%.

Не облагаются налогами и пошлинами ввоз, хранение и потребление иностранных товаров.

Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании территории опережающего развития (ТОР) в городском округе Дагестанские Огни.

Создание ТОР позволит расширить экономику города и повысить инвестиционную привлекательность региона.