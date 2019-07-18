Алексей Тайчер уволился из компании «РЖД». Он покинул пост советника генерального директора холдинга на общественных началах.
В начале июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала структуре Тайчера «ТФМ-Гарант» в покупке лизинговой компании «Трансфин-М». Регулятор потребовал полного устранения аффилированности с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности.
После подтверждения выхода из РЖД и проведения «ТФМ-Гарантом» независимой коммерческой политики ФАС обещала вернуться к рассмотрению ходатайства, передаёт
Ранее News.ru писал, что планируемая Тайчером сделка объединит активы компаний «Трансфин-М» и «ВЭБ-Лизинг». Объединение является частью схемы по созданию оператора инновационных вагонов с повышенной нагрузкой.