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Минпромторг предлагает закрепить при работе в Арктике приоритетное право использования кораблей и иных судов, построенных на российских верфях. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Подготовлены предложения по внесению изменений в Кодекс торгового мореплавания, направленные на закрепление приоритетного права использования судов, построенных на территории России, — сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг. В ведомстве...