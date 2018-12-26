Сигареты выведут из легального оборота

https://news.ru/storage/news/9d355202391dc2949a91232a13808fb5/6f41f1c2-f1d6-4148-8731-6f8b5f42a852_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Минздрав намерен свести к минимуму число курящих россиян

К 2040−2050 годам курильщиков в России должно остаться не более 5% населения. Такую задачу ставит Минздрав, разработавший новый проект государственной концепции противодействия потреблению табака с 2019-го по 2030-й годы. Амбициозные намерения ведомства подтвердил замминистра здравоохранения Олег Салагай, сообщивший, что документ уже согласовали ФНС и Министерство спорта. Между тем это уже вторая за последние два года попытка Минздрава решить общенациональную проблему курения законодательными мерами.

Министерство надеется, что после 2050 года продажи сигарет в России прекратятся вообще, пишет РБК со ссылкой на проект документа. В 2016 году (более свежих данных нет) треть россиян — 30,9% или более 40 млн человек — курили, указывает Минздрав. Его краткосрочная цель — в течение ближайших шести лет снизить количество курящего населения на 5 процентных пунктов, до 25%. Ранее устами Олега Салагая Минздрав неоднократно озвучивал тему массовой пагубной привычки, которая, по сведениям ВОЗ, является причиной преждевременной смерти 5,4 млн жителей Земли в год.

«В РФ ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 тыс. до 400 тыс. граждан», — говорит чиновник.

В же время, по его словам, в период антитабачной кампании распространенность курения среди взрослого населения в РФ снизилась примерно на четверть, а распространённость курения у детей 13−15 лет — почти в три раза: с 25,4% в 2004 году до 9,3% в 2015-м. Что касается 2018 года, то Минздрав рассчитывает, что курильщиков станет меньше примерно на 0,5%. При любых обстоятельствах необходимо принимать дополнительные меры по ужесточению законодательства в этой сфере, в том числе и в части пользования электронными сигаретами, отмечает Салагай.

Очередная попытка

Между тем нынешняя инициатива Минздрава разработать и утвердить концепцию по потреблению табака — вторая по счёту за последние два года. Ранее ведомство составило аналогичный документ, касавшийся периода с 2017-го по 2022-й год. Он был призван сменить предыдущую редакцию, которая действовала в 2010–2015 годах и позволила снизить долю курящих россиян с 39% до 31%. В итоге дать этому проекту ход не удалось: новый пакет мер, поступивший в правительство в октябре 2017-го, одобрили только Роспотребнадзор, ФНС, ФТС и Росстат. А вот Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз, Минкультуры, Минкомсвязи и ФАС проект не поддержали.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Документ содержал несколько жёстких требований, включая запрет продажи табачной продукции лицам, родившимся после 2015 года, запрет курения в коммунальных квартирах, у входов в торговые комплексы, на остановках общественного транспорта, подземных и наземных пешеходных переходах, личных автомобилях, если в них находятся дети. Также в концепции предлагалось ввести удлинённый рабочий день для курящих работников, а табачные компании обложить экологическим налогом.

«Новую антитабачную концепцию, при всем её безусловном положительном назначении, ждёт та же участь, что и предыдущую. История повторится: в прошлый раз Минздраву не удалось договориться с ведомствами, испытывающими влияние табачного лобби. Меры, изложенные в документе, позволили бы снизить число курильщиков в РФ. Но это снизило бы и прибыль табачных компаний», — рассуждает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

По его словам, табачники научены горьким опытом 2010 года, когда правительство утвердило концепцию до 2015 года. Благодаря ей в 2012–2013 годах были реализованы многие новации, в частности, бездымные рестораны, запрет на курение в общественных местах и рекламу табака в СМИ. В результате продажи табачных компаний упали на 100 млрд сигарет в год.

Письмо премьеру

В ноябре прошлого года, добавим, табачные компании (входящие в ассоциацию «Табакпром» российские «дочки» корпораций JTI, British American Tobacco, Imperial Tobacco и другие) не согласились с требованием Минздрава раскрывать информацию о составе табачных изделий. По мнению производителей, которое они изложили в письме на имя премьера Дмитрия Медведева, данные об ингредиентах является коммерческой тайной и охраняются законодательством во всём мире.

Кроме того, табачники выступили против запрета на использование ингредиентов со вкусоароматическими добавками. Не одобрили они и содержавшиеся в проекте концепции предложения, касающиеся введения экологического налога на сигареты и повышения доли акциза до 70% розничной цены. В итоге производители попросили провести «дополнительное обсуждение антитабачной концепции».

Александр Рюмин/ТАСС

Между тем, по оценке компании Euromonitor International, объём табачного рынка в России в 2017 году составил 1,5 трлн рублей. При этом за последние семь лет продажи сигарет снизились на 30%: в 2011 году было продано 375 млрд сигарет, в 2017-м — 262 млрд. Но эти цифры не учитывают нелегальный рынок табака, который, по данным компании Kantar TNS, с 2010 года вырос почти в 80 раз: с доли в 0,1% до 7,7%. Из-за этого государство в 2018 году недополучит около 50 млрд рублей акцизных платежей, заметил вице-президент «JTI Россия» по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергей Головко.