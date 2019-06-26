https://static.news.ru/photo/2be861c8-9802-11e9-9540-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В мае 2019 года объём «свободных денег» у россиян увеличился на 4,7% по отношению к апрелю. Об этом свидетельствуют данные холдинга «Ромир».

По данным исследования, показатель достиг максимального значения с начала года в 28,7 тысячи рублей. В годовом выражении к маю 2018 года он вырос на 19,6%.

Индекс «свободных денег» «Ромира» — это разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.

При этом среднегодовое значение показателя с учётом данных мая составило 25,6 тысячи рублей.

По словам президента холдинга Андрея Милёхина, граждане РФ стали более эффективно экономить и, как показало исследование, тратить меньше денег на привычные товары.

Доля среднего класса в России сократилась с 37% в 2014 году до 30% в 2018-м, и это — устойчивая и пока необратимая тенденция, отражающая реальную ситуацию в отечественной экономике. По прогнозам опрошенных News.ru экспертов, количество людей со средним достатком будет убывать с каждым годом.