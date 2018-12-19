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Объём «свободных денег» у россиян снова вырос

Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Объем «свободных денег» у россиян в ноябре увеличился на 8,4% по сравнению с октябрём, или до 23,2 тысячи рублей. «Свободными деньгами» называется разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.

В октябре она сократилась по сравнению с сентябрём до 21,4 тысячи рублей. Такие данные приводятся в исследовании холдинга «Ромир», которое публикует РИА Новости.

Расчёты «Ромира» базируются на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.

Среднегодовое значение индекса «свободных денег» сейчас составляет 23 тысячи рублей. Оно сильно различается в городах с разным количеством населения.

Так, если брать города-миллионеры, то в ноябре по сравнению с октябрём «свободных денег» у россиян стало больше на 6,1%, что составляет 29,5 тысячи рублей. В городах с числом жителей от 500 тысяч до 1 млн индекс вырос на 8,8%, или до 24,6 тысячи рублей. В городах с населением 100— 500 тысяч человек объём «свободных денег» вырос на 11,6%, но там это только 16,3 тысячи рублей.

Ранее News.ru сообщал, что эксперты сравнили траты жителей разных стран на продукты. Оказалось, что россияне «проедают» 31,2% своего общего дохода. Лидером по наименьшей доле продуктов питания в структуре расходов стал Люксембург. Жители этой страны тратят на питание лишь 8,7% своих расходов.


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