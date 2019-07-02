https://static.news.ru/photo/3f691986-9cee-11e9-97e0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Светлана Труханович сменила основателя и старшего партнёра фонда Baring Vostok Майкла Калви на посту председателя совета директоров банка «Восточный», говорится в сообщении, размещённом на сайте кредитной организации.

На годовом общем собрании акционеров банка 28 июня за кандидатуру Труханович проголосовали все акционеры. К исполнению своих обязанностей она приступит 2 июля.

Светлана Труханович не имеет акционерного участия в банке, обладает 15-летним опытом в инвестиционной и банковской сферах, получила квалификацию CFA и ACCA, — сообщается на сайте банка «Восточный».

На годовом собрании также был избран новый состав совета директоров.

Ранее News.ru сообщал, что фонд Baring Vostok, который основал американский инвестор Майкл Калви, потерял контроль над банком «Восточный». Это случилось после того, как Evison, кипрская структура фонда, исполнила опцион о передаче 9,99% акций в пользу компании Артёма Аветисяна «Финвижн». Решением Амурского арбитража компания Аветисяна получила на счёт 80,2 млрд акций. За это она перечислила 750 млн рублей.