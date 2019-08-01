https://static.news.ru/photo/3b5cc750-b438-11e9-a0a9-fa163e074e61_660.jpg Трансадриатический трубопровод Фото: tap-ag.com

Сварочные работы на сухопутном участке Трансадриатического трубопровода (TAP) завершены на 99%.

По данным консорциума TAP AG, для определения соответствия всех сварных швов национальным и международным стандартам проводится автоматическое тестирование.

Трубопровод, строящийся для транспортировки азербайджанского газа в Европу, относится к проекту «Южный газовый коридор». Его первоначальная мощность составит 10 млрд кубометров газа в год с возможностью её удвоения. Завершить работы планируется в 2020 году.

Протяжённость коммуникации составляет 878 км, из которых 550 км пройдут по территории Греции, 215 км — Албании, 105 км — по дну Адриатического моря и 8 км — по территории Италии.

Ранее News.ru сообщал, что строительство важнейшего для Азербайджана, Средиземноморья и Европы Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершилось. Благодаря его мощностям европейцы смогли с 1 июля текущего года получать азербайджанский газ.