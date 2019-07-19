https://static.news.ru/photo/b871f780-ac1b-11e9-b786-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look

Средний размер потребительского кредита, выданного в России, вырос во втором квартале 2019 года на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 188,4 тыс. рублей.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отмечает, что по сравнению с первым кварталом года этот показатель увеличился на 10,4% или 17,7 тыс. рублей, передаёт ТАСС .

Самые крупные потребкредиты выдавали в Москве (422 тыс. рублей в среднем), МО (306,3 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (297,3 тыс. рублей). При этом в столице средний размер кредита снизился на 5,2%, та же ситуация наблюдается в Челябинской области — там зафиксировано снижение на 0,2%.

В Хабаровском крае, напротив, средний потребкредит подорожал на 15,4% по сравнению с 2018 годом, немного отстают Кемеровская и Тюменская области (+14,9% и +14,8%).

Как писал News.ru ранее, министр экономического развития Максим Орешкин сообщил о необходимости разработать механизмы помощи людям, которые не смогут обслуживать взятые кредиты. По словам чиновника, закредитованность населения России растёт.