USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:43
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Суд урезал требования Восточного к подрядчику в десятки раз

Владислав Ларкин/CC 4.0/wikipedia.org

экономика [ версия для печати ]

Арбитражный суд Москвы снизил размер неустойки, которую требовал космодром Восточный с подрядчика ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» с 3,3 млрд рублей до 63 млн рублей. Решение вступит в силу через месяц, если Восточный не оспорит его.

Предметом спора стал контракт, заключенный космодромом и подрядчиком ещё в декабре 2014 года. Восточный требовал неустойку за срыв сроков исполнения договора.  По словам представителя истца, просрочка составила три года.

Во ФГУП «ГВСУ по спецобъектам» пояснили, что 80% средств от цены контракта приходилось на закупку оборудования за рубежом. Однако цены на него после подписания договора существенно выросли из-за падения рубля.  

«В смете на оборудование было заложено 579 миллионов рублей, а рынок предлагал его уже за 1,5 миллиарда рублей», — цитирует РИА Новости представителя ответчика.

В итоге суд принял решение удовлетворить требования Восточного лишь частично и взыскать с подрядчика неустойку за период с 23 декабря 2015 года по 26 марта 2016-го. 

Требование о неустойке ранее было выделено в отдельное производство из дела, в котором Восточный настаивал на расторжении контракта с ФГУП «ГВСУ по спецобъектам», передаче недостроенного объекта, материалов и документов. По этому делу стороны пришли к мировому соглашению несколько месяцев назад.

Ранее News.ru сообщал о том, что на стартовом столе космодрома Восточный был выявлен критический дефект. По словам специалистов, швы фундамента выполнены с нарушением проекта, что привело к протечкам.


#москва #космодромвосточный #арбитраж
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
технологии 19:58, 5 декабря 2018
Ближайший запуск с космодрома «Восточный» хотят застраховать
общество 13:42, 27 ноября 2018
Дефект обнаружили на стартовом столе космодрома Восточный
общество 10:44, 19 октября 2018
Пустоты под космодромом Восточный ликвидировали
Лента новостей
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
экономика 16:15
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
спорт 16:14
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
общество 16:02
Экологи попросили москвичей помочь птицам перезимовать
Другие новости
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
экономика 16:15
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
экономика 15:32
Азербайджан нарастил поставки по нефтепроводу BTC
экономика 14:46
Эксперты назвали социально-экономические проблемы РФ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top