Суд урезал требования Восточного к подрядчику в десятки раз

https://news.ru/storage/news/dc72c8ba36201581d8dbaadcbb16437f/bbfe0938-2501-4851-b461-a2d0397a0628_850.jpg Владислав Ларкин/CC 4.0/wikipedia.org

Арбитражный суд Москвы снизил размер неустойки, которую требовал космодром Восточный с подрядчика ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» с 3,3 млрд рублей до 63 млн рублей. Решение вступит в силу через месяц, если Восточный не оспорит его.

Предметом спора стал контракт, заключенный космодромом и подрядчиком ещё в декабре 2014 года. Восточный требовал неустойку за срыв сроков исполнения договора. По словам представителя истца, просрочка составила три года.

Во ФГУП «ГВСУ по спецобъектам» пояснили, что 80% средств от цены контракта приходилось на закупку оборудования за рубежом. Однако цены на него после подписания договора существенно выросли из-за падения рубля.

«В смете на оборудование было заложено 579 миллионов рублей, а рынок предлагал его уже за 1,5 миллиарда рублей», — цитирует РИА Новости представителя ответчика.

В итоге суд принял решение удовлетворить требования Восточного лишь частично и взыскать с подрядчика неустойку за период с 23 декабря 2015 года по 26 марта 2016-го.

Требование о неустойке ранее было выделено в отдельное производство из дела, в котором Восточный настаивал на расторжении контракта с ФГУП «ГВСУ по спецобъектам», передаче недостроенного объекта, материалов и документов. По этому делу стороны пришли к мировому соглашению несколько месяцев назад.

Ранее News.ru сообщал о том, что на стартовом столе космодрома Восточный был выявлен критический дефект. По словам специалистов, швы фундамента выполнены с нарушением проекта, что привело к протечкам.