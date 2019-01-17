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Суд Швейцарии отменил решение об аресте акций Nord Stream

Nord Stream 2/Wolfram Scheible

экономика [ версия для печати ]

Суд кантона Цуг принял решение полностью отменить постановление от мая 2018 года о наложении обеспечительных мер на акции «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в Швейцарии.

Госкорпорация пообещала продолжить защищать свои права в соответствии с законодательством, говорится в сообщении компании.

Как писал News.ru, суд в Швейцарии в ноябре прошлого года запретил компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты российской корпорации «Газпром». Все они направлялись на швейцарских приставов. Решение было принято в рамках обеспечительных мер по требованию украинского «Нафтогаза».

Разбирательство «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольме по контрактам о транзите и поставках газа на Украину длится с 2014 года. Арбитраж обязал российское предприятие выплатить украинской компании порядка $2,56 млрд штрафа, а также в течение 2018−2019 годов прокачивать через украинскую территорию по меньшей мере 110 млрд куб. м ежегодно. Решение вступило в силу 28 февраля минувшего года.


#суды #Швейцария
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