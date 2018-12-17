Суд оставил в силе арест украинского экс-министра

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Николай Рудьковский

Московский городской суд признал законным арест бывшего депутата Украины Николая Рудьковского. Он пробудет в СИЗО до 27 января 2019 года по делу о нападении на посольство России в Киеве. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

«Суд оставил жалобу без удовлетворения, решение первой инстанции — без изменения», — сказал сотрудник пресс-службы.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой».

Рудьковский занимал пост министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах. Вместе с соучастниками 14 июня 2014 года он занимался «порчей имущества» посольства России, в частности, во время беспорядков в украинской столице бросил камень в здание дипмиссии.

Как ранее писал News.ru, бывшего депутата и экс-министра Украины задержали в Москве в начале октября.